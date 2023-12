Weiter Warnung vor Glatteis – Verkehrslage bliebt angespannt

Die Deutsche Bahn rechnet damit, dass der Bahnverkehr in Süddeutschland bis in den Abend hinein weiterhin stark beeinträchtigt ist. Für Reisende heißt das: Verspätungen und Zugausfälle. Reisen von und nach München sollten verschoben werden, rät die Bahn. Inzwischen wurde in Bayern die Zahl der Schienen-Räumfahrzeuge aufgestockt, von 13 auf mehr als 20.

Hilfe aus den Nachbarländern

Räumfahrzeuge aus Baden-Württemberg und Hessen helfen auf bayerischen Schienen mit. Der Münchner Flughafen rechnet auch heute mit einem reduzierten Flugplan. Für Bahn- und Flugreisende gilt, sich vor Reiseantritt zu informieren. Nach wie vor schwierig gestaltet sich das Enteisen der Münchner Trambahngleise. Die ersten Linien auf dem 82 Kilometer langen Münchner Straßenbahnnetz fahren inzwischen wieder.

Parks und Friedhöfe n München geschlossen

Münchner Friedhöfe bleiben die ganze Woche geschlossen. Die vielen Bäume machen die Lage gefährlich. Bestattungen können nur auf einigen Friedhöfen stattfinden. Auch der Tierpark Hellabrunn bleibt bis voraussichtlich bis Freitag zu, auch Parks wie der Nymphenburger Schlosspark sind geschlossen. Der Deutsche Wetterdienst warnt weiterhin vor Glätte: Auf Straßen und Gehwegen ist also Vorsicht geboten.