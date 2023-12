Flughafen München nimmt nach Eisregen Betrieb wieder auf

Der Münchner Flughafen hat am Dienstag ab 12.00 Uhr nach einer wetterbedingten Unterbrechung seinen Betrieb wieder aufgenommen. Dies teilte ein Sprecher mit. Wegen eines angekündigten Eisregens hatte es seit Betriebsbeginn um 6.00 Uhr keine Starts und Landungen gegeben, wie der Flughafen bereits am Montagabend angekündigt hatte.

Nur wenige Flüge - Einschränkungen auch am Mittwoch

Bis zum Betriebsende um 23.00 Uhr sollen allerdings nur 100 Flüge stattfinden, sagte ein Flughafensprecher dem BR. Laut einer Pressemitteilung vom Montag wären eigentlich 770 Flüge geplant gewesen.

Auch für Mittwoch rechnet der Flughafensprecher mit einem reduzierten Flugplan. Die Airlines müssten schauen, wo sich ihre Crews derzeit aufhielten, und ihre Planungen zusammenführen, hieß es. Wie lange die Einschränkungen noch andauern, könne man noch nicht sagen.

Schwerarbeit für den Flughafen-Winterdienst

Seit den frühen Morgenstunden sind etwa 150 Winterdienst-Mitarbeitende im Einsatz und befreien Rollbahnen und Flugzeugtragflächen vom Eis. Dazu verwenden sie etwa chemische Enteisungsmittel, auf den Rollbahnen in Kombination mit Granulat. Insbesondere der nördliche Teil des Flughafens sei stark von einem Eisregen betroffen gewesen, sagte der Flughafensprecher. Mit großem Aufwand habe der Winterdienst eine dicke Eisschicht entfernen müssen. Die Entscheidung, den Betrieb wegen des angekündigten Eisregens vorübergehend einzustellen, sei aus Gründen der Sicherheit notwendig gewesen.

Lufthansa bietet Stornierungen - Reisende sitzen immer noch fest

Die Lufthansa bietet ihren Flugkunden an, bereits gebuchte Tickets von oder nach München bis Flugdatum Samstag, 9. Dezember, kostenfrei zu stornieren.

Auch am Dienstag waren nach Angaben des Flughafensprechers noch Hunderte Reisende am Münchner Flughafen gestrandet. Sie würden mit Essen und Trinken versorgt. Zudem stünden Feldbetten bereit.

Weiter Eis-Gefahr - Erneuter Betriebsstopp unklar

Heftiger Schneefall in großen Teilen Bayerns hatte bereits am Wochenende den Betrieb des Flughafens stark beeinträchtigt. Am Montag waren 550 von 850 geplanten Flügen ausgefallen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet vor allem im Süden und Osten Bayerns auch in den kommenden Nächten mit Gefahr durch gefrierenden Regen und Glätte. Ob es erneut zu einem vorübergehenden Stopp des Flugbetriebs in München kommen könnte, lässt sich nach Angaben des Sprechers vorab nur schwer einschätzen.

München ist der zweitgrößte deutsche Flughafen und ein wichtiges Drehkreuz im internationalen Flugverkehr. Gestrandet waren vor allem internationale Passagiere, denen teilweise auch ein Visum für die Einreise fehlte, sodass sie den Transit-Bereich nicht verlassen konnten und am Flughafen übernachten mussten.

Der Weihnachts- und Wintermarkt zwischen den Terminals bleibt laut Flughafen München bis einschließlich Freitag geschlossen.