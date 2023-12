Flughafen München stellt Betrieb wegen Eisregen ein

Der Flugverkehr war am Münchner Airport nach den heftigen Schneefällen vom Wochenende gerade erst wieder zaghaft angelaufen – da kam die nächste Hiobsbotschaft: Wegen angekündigten Eisregens wird es am Dienstag erst mal wieder keine Starts und Landungen geben. Von Betriebsbeginn um 6 Uhr bis 12 Uhr mittags wird der Flugverkehr am Flughafen München komplett eingestellt. Sollte es in der Nacht wie angekündigt Eisregen geben, so sei ein sicherer Flugbetrieb am Morgen und am Vormittag unmöglich, teilte der Airport mit.

Mindestens 300 Starts und Landungen fallen am Vormittag aus

Mindestens 300 Starts und Landungen der geplanten über 770 Flugbewegungen werden den Angaben zufolge ausfallen. Der Flughafen will die erste Tageshälfte dazu nutzen, die Betriebsflächen zu enteisen. Geplant ist, den Flugverkehr ab Mittag wieder anlaufen zulassen – allerdings müssten Passagiere weiterhin mit erheblichen Einschränkungen rechnen.

Lufthansa bietet kostenfreie Stornierungen

Auch heute war der Flugbetrieb im Erdinger Moos stark eingeschränkt. Knapp zwei Drittel der geplanten Flüge fielen aus - 550 von 850 Flügen. Einschränkungen waren bis mindestens Mitte der Woche angekündigt. Die Lufthansa bietet ihren Flugkunden an, bereits gebuchte Tickets von oder nach München bis Flugdatum Samstag, 9. Dezember, kostenfrei zu stornieren.

Probleme bereiteten zum einen der inzwischen gefrorene Schnee und das hartnäckige Eis auf Flächen und Flugzeugen. Außerdem sei der Flugplan in den vergangenen Tagen durcheinandergeraten, sodass laut Flughafen viele Maschinen und Crews nicht dort sind, wo sie gebraucht würden.

Gestrandete Passagiere übernachten auf Feldbetten

Am Montagabend waren noch rund 1.500 Passagiere am Flughafen gestrandet, wie der Sprecher sagte. Diese würden unter anderem auf Feldbetten im Flughafen übernachten und mit Getränken und Essen versorgt. Auf der Plattform X beklagten Fluggäste am Montag, dass versprochene Anschlussflüge mehrfach annulliert worden seien.

München ist der zweitgrößte deutsche Flughafen und ein wichtiges Drehkreuz im internationalen Flugverkehr. Gestrandet waren vor allem internationale Passagiere, denen teilweise auch ein Visum für die Einreise fehlte, sodass sie am Flughafen übernachteten.

Weiter große Einschränkungen im Bahnverkehr

Auch die Deutsche Bahn (DB) warnte angesichts des Winterwetters in Süddeutschland weiter vor starken Beeinträchtigungen im Bahnverkehr. Bis zum 6. Dezember müssten die Passagiere mit Einschränkungen rechnen, teilte die Bahn über den Onlinedienst X, vormals Twitter, mit. Allein im Großraum München mussten demnach am Montag mehr als 80 Oberleitungsstörungen repariert werden.

Der DB zufolge entfallen aktuell alle Züge auf den Strecken München - Salzburg, München - Innsbruck sowie München - Lindau/Zürich. Zudem könne der Münchner Hauptbahnhof nur eingeschränkt angefahren werden, weswegen dort nur wenige Fernverkehrszüge verkehrten, hieß es. Passagieren werde empfohlen, ihre Reisen von und nach München zu verschieben. Auch bei der Münchner S-Bahn und den Trambahnen muss noch länger mit Einschränkungen gerechnet werden.

Zum Artikel: Schnee und Eis sorgen weiter für große Einschränkungen in Bayern

Wieder Schulausfälle in Oberbayern und Schwaben

Wegen der vielerorts noch schwierigen Verkehrs- und Straßenverhältnisse aufgrund des Wintereinbruchs gibt es auch am Dienstag in mehreren Landkreisen Schulausfälle. In den Landkreisen Ebersberg und Erding fällt der Präsenzunterricht an allen Schulen komplett aus. Im Landkreis München findet grundsätzlich Präsenzunterricht statt. Ausnahmen sind die FOS in Haar und die Mittelschule Lochham in Gräfelfing. Auch in den Landkreisen Mühldorf am Inn und Starnberg gibt es an einigen Schulen keinen Präsenzunterricht.

In Augsburg sind an mehr als 20 Schulen noch immer Gebäudeteile gesperrt. Der Grund sind die Schneemassen, die auf den Dächern der Gebäude lasten. Eltern und Schülern wird geraten, sich an der entsprechenden Schule zu informieren. Teilweise wird Distanzunterricht bzw. eine Notbetreuung angeboten.

Zum Artikel: Wo am Dienstag die Schulen geschlossen bleiben

Meteorologen warnen vor Glatteis

Die Wetterlage bleibt in vielen Regionen Deutschlands angespannt: Auch wenn es etwas milder wird, warnt der Deutsche Wetterdienst auch in den kommenden Tagen vielerorts vor möglichem Glatteis. Vor allem im westlichen Bergland und je weiter man nach Osten komme, gebe es eine erhöhte Glatteisgefahr, sagte DWD-Meteorologe Marco Manitta in Offenbach. Besonders gefährdet seien von Montagabend bis Dienstagfrüh die Regionen zwischen Main und Donau. Und: "Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Glatteissituation vereinzelt auch unwetterartig ausfällt." Für Teile Bayerns gab der DWD zunächst eine Warnung vor markanter Glätte heraus (Stufe 2 von 4). Im Südosten Bayerns könne erneut strenger Frost auftreten.

Video: Die Schnee-Lage in Bayern