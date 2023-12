Pisa-Studie: Deutsche Schüler mit bisher schlechtestem Ergebnis

So schlecht wie noch nie: Bei der Pisa-Studie zum internationalen Vergleich von Lernleistungen haben deutsche Schülerinnen und Schüler im Jahr 2022 die bislang niedrigsten Werte erzielt. Laut den von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) in Berlin veröffentlichten Ergebnissen verschlechterten sich die Leistungen in den drei untersuchten Bereichen Mathematik, Naturwissenschaften und Lesekompetenz deutlich.

OECD sieht Schulschließungen während Corona als Grund

Als einen Grund sieht die OECD die Folgen der Schulschließungen in der Corona-Pandemie. Allerdings gebe es in Deutschland wie in vielen anderen Ländern einen auch schon vor der Corona-Krise begonnenen Trend zu schlechteren Schulleistungen. Im Jahr 2001 hatte die erste Pisa-Studie mit deutscher Beteiligung wegen der schlechten Ergebnisse für einen Bildungsschock gesorgt, der aber zu mehr Anstrengungen in der Bildungspolitik und danach auch besseren Pisa-Ergebnissen führte.

Zuletzt gab es im Jahr 2018 eine Pisa-Studie. Damals ließen die Leistungen der deutschen Schüler in den untersuchten Bereichen Mathematik, Naturwissenschaften und Lesekompetenz wieder nach. Der Rückgang der Leistungen in den Bereichen Mathematik und Lesekompetenz von 2018 zu den Tests der neuen Studie sei so groß wie der typische Lernfortschritt, den Schülerinnen und Schüler im Alter von etwa 15 Jahren während eines ganzen Schuljahres erzielen, erklärten die Studienmacher.

Pisa-Studie: Mathematik, Lesen und Naturwissenschaft

An dem 2022 an den Schulen für die neue Veröffentlichung organisierten Pisa-Test nahmen etwa 690.000 Schülerinnen und Schüler im Alter von 15 Jahren aus 81 Ländern teil. In Deutschland waren es 6.116 Teilnehmer. Bei der aktuellen Studie lag der Fokus auf Mathematik. Die Teilnehmenden beantworteten dafür dementsprechend eine Stunde lang Fragen zu Mathematik, während eine weitere Stunde zur Bewertung von Lesen, Naturwissenschaften oder kreativem Denken genutzt wurde. Ein abschließender Fragebogen zu Schule und Privatleben war auch Teil der Studie.

In den Bereichen Mathematik und Lesekompetenz waren die Leistungen der deutschen Schülerinnen und Schüler nahe am Durchschnitt der OECD-Staaten, im Bereich Naturwissenschaften etwas darüber.

In allen drei getesteten Kompetenzbereichen liegen die Schülerinnen und Schüler aus Singapur weit vorn. Insgesamt schneiden asiatische Länder und Volkswirtschaften am besten ab, so gehören auch Japan, Südkorea und getrennt betrachtete chinesische Regionen in allen Bereichen zu den leistungsstärksten. Aus Europa holten nur die Schüler aus Estland in allen drei Bereichen Ergebnisse, mit denen sie in der Spitzengruppe landeten.