Schnee-Ticker: Räumfahrzeuge für Tram in München entgleist

08.06 Uhr: Mehrere Unfälle auf A 99

Auf der Autobahn 99 kam es nach Angaben eines Polizeisprechers zu mehreren Unfällen zwischen den Anschlussstellen München-Nord und München-Süd. In Richtung Norden waren an einem Massenunfall 13 Fahrzeuge beteiligt, in der Gegenrichtung waren es drei Verkehrsunfälle. Die Autobahn wurde in beide Richtungen gesperrt. Informationen zu möglichen Verletzten gab es nicht.

08.00 Uhr: Bahnverkehr weiter stark eingeschränkt

Bei der Deutschen Bahn (DB) werden die Auswirkungen voraussichtlich noch die nächsten Tage spürbar sein. "Gegenwärtig ist der Großraum München Hbf nur stark eingeschränkt anfahrbar. Es verkehren daher nur wenige Fernverkehrszüge von und nach München", hieß es am Dienstag auf der Homepage. Der Bahnverkehr in Richtung Salzburg, Innsbruck und Zürich blieb eingestellt. Auch in anderen Teilen von Süddeutschland könne es zu Zugausfällen und Verspätungen kommen, hieß es von der DB. Reisende wurden aufgerufen, nicht notwendige Fahrten auf die Zeit ab dem 6. Dezember zu verschieben.

07.30 Uhr: Räumfahrzeuge entgleist: Tram in München weiter außer Betrieb

Die Kombination aus riesigen Schneemengen und dann frostigen Minusgraden seien eine besondere Herausforderung, hieß es von mehreren Seiten. Bei der Tram in München fror Eis in den Schienen fest und brachte zum Räumen eingesetzte Fahrzeuge zum Entgleisen.

07.00 Uhr: Einige Schulen bleiben am Dienstag geschlossen

Zwar schneit es nicht mehr in Südbayern, aber es ist kalt - und dazu kommt jetzt auch noch erhebliche Glättefahr durch Blitzeis. In einigen Regionen Niederbayerns, Oberbayerns und in Augsburg fällt deshalb am Dienstag stellenweise der Unterricht aus oder findet zu Hause statt. Aktuelle Informationen zu Unterrichtsausfällen sind auf der Seite des bayerischen Kultusministeriums hier zu finden.

06.54 Uhr: Vorübergehend kein Liftbetrieb in der bayerischen Rhön wegen Eisregen

Die Liftanlagen am Arnsberg und am Kreuzberg in der Rhön bleiben heute geschlossen. Die Gründe: der vorhergesagte Eisregen und Sturmböen. Außerdem sind am Kreuzberg die Pisten vom Wochenende abgefahren, heißt es auf der Homepage. Sobald genügend Neuschnee gefallen ist, sollen die Skilifte dort wieder geöffnet werden. Auch am Arnsberg sollen die Lifte wieder laufen, sobald sich die Wetterlage beruhigt hat.

06.37 Uhr: Schnee und Eisregen: Schwierige Straßenverhältnisse in Oberfranken

Die Polizei in Oberfranken warnt am Dienstagmorgen vor schwierigen Straßenverhältnissen im Berufsverkehr. Während in den tieferen Lagen Eisregen die Verkehrsteilnehmer fordere, liege in den höheren Lagen rund um Fichtelgebirge und Frankenwald Schnee auf den Straßen. Wegen der winterlichen Bedingungen haben sich in der Nacht in Oberfranken elf Unfälle ereignet. Personen wurden dabei nicht verletzt. Auf den Fernstraßen laufe alles normal, meldet die Polizei.

06.34 Uhr: Behinderungen durch Straßenglätte in Mittelfranken

Die Polizei in Mittelfranken warnt am Dienstagmorgen wegen Straßenglätte vor Beeinträchtigungen im Berufsverkehr (Stand 6.10 Uhr). Insbesondere auf der A6 bei Schwabach-West kommt es derzeit wegen Glatteisunfällen in Richtung Amberg zu Behinderungen, so die Polizei. An einem Unfall sind nach ersten Informationen zwei Lkws beteiligt. Eine Person wurde leicht verletzt. Die Polizei mahnt alle Verkehrsteilnehmer zur Vorsicht.

06.18 Uhr: Eher Schnee als Eisregen: Verkehrschaos in Unterfranken ausgeblieben

Der Eisregen sorgt im Rest von Bayern für Verkehrschaos – Unterfranken blieb aber wohl größtenteils verschont. In der Region fiel kein Eisregen, sondern eher Schnee vom Himmel. Dementsprechend ruhig ist aktuell (06.00 Uhr) auch die Lage. Die Einsatzzentrale der Polizei Unterfranken meldet keine Verkehrsbehinderungen - und nur drei Unfälle mit Blechschäden.

05.40 Uhr: Blitzeis sorgt für Behinderungen im Berufsverkehr

Blitzeis stellt den frühen Berufsverkehr vor Herausforderungen. Stellenweise hat es in den letzten Stunden auf die kalten Böden mit Schneeresten geregnet. Wegen des gefrierenden Regens hat es schon viele Unfälle gegeben. Deshalb ist zum Beispiel ist die Umfahrung München, die A99, gerade gesperrt. Auch auf der A8 Stuttgart Richtung München zwischen Zusmarshausen und Dasing ist der Verkehr beeinträchtigt. Ebenfalls im Augsburger Raum und im Stadtgebiet sind die Straßen spiegelglatt. Im Raum Mittelfranken gibt es laut Polizei wegen quer stehender LKW insbesondere Behinderungen auf der A6 im Bereich zwischen Nürnberg und Ansbach. Auch auf der A9 kommt es demnach wegen eisglatter Fahrbahn zu Beeinträchtigungen.

05.29 Uhr: Unwetterwarnung vor Glatteis für Teile Bayerns

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine Unwetterwarnung für Teile Bayerns herausgegeben (Stand 05.29 Uhr). Die Warnung vor hoher Glättegefahr durch gefrierenden Regen und Glatteis besteht demnach am Morgen und Vormittag für folgende Landkreise: