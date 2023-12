Glatteis in Bayern: Unfälle und Verkehrsbehinderungen

Flughafen München stellt vormittags Betrieb ein

Auch der Flugverkehr in München ist durch Schnee und Eis beeinträchtigt: Alle Flächen seien wegen eines Eisregens vereist, sagte ein Sprecher des Flughafens. Von Betriebsbeginn um 6 bis 12 Uhr sollte es daher keine Starts und Landungen geben - anschließend soll der Betrieb wieder aufgenommen werden. Seit den frühen Morgenstunden sind etwa 150 Winterdienstler im Einsatz und befreien Rollbahnen und Flugzeugtragflächen vom Eis. Bis zum Betriebsende um 23 Uhr sollen allerdings nur 100 Flüge stattfinden. Laut einer Pressemitteilung von gestern wären eigentlich 770 Flüge geplant gewesen. Auch für morgen rechnet der Flughafensprecher mit einem reduzierten Flugplan, so hätten es die Airlines bislang mitgeteilt.

Unfälle auf Bayerns Straßen

Glatte Straßen stellten auch den Berufsverkehr vor Herausforderungen. Es ereigneten sich bereits zahlreiche Unfälle. Die Autobahn 99 wurde gesperrt, die Münchner Ostumgehung. Auslöser war ein Massenunfall bei Blitzeis mit 13 beteiligten Fahrzeugen im Bereich Aschheim in Fahrtrichtung Norden. In Fahrtrichtung Süden kam es laut Polizei zu drei Unfällen, weshalb auch diese Fahrtrichtung zeitweise gesperrt werden musste.

Auf der Autobahn 8 in Oberbayern starben zwei Menschen bei einem Zusammenstoß von einem Auto mit einem Sattelzug. Das Auto sei in der Nacht zum Dienstag unter das Heck des Sattelzugs geraten, der bei Odelzhausen (Landkreis Dachau) quer auf der Autobahn stand, teilte die Polizei mit. "Zum Unfallzeitpunkt war die Teerdecke der Fahrbahn durch überfrierende Nässe spiegelglatt." Der Fahrer und der Beifahrer in dem Auto erlitten tödliche Verletzungen. Ihre Identität war zunächst nicht bekannt. Der 64-jährige Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt.

Auch im Augsburger Raum und im Stadtgebiet waren die Straßen spiegelglatt. Im Raum Mittelfranken gab es laut Polizei wegen quer stehender Lkw insbesondere Behinderungen auf der A6 im Bereich zwischen Nürnberg und Ansbach. Auch auf der A9 kam es demnach wegen eisglatter Fahrbahn zu Beeinträchtigungen. Die Polizei mahnt alle Verkehrsteilnehmer weiter zur Vorsicht.

Rechte für Arbeitnehmer bei Glätte

Durch Glatteis kann es dazu kommen, dass Arbeitnehmer später zur Arbeit erscheinen, etwa weil erst noch das Auto gekratzt werden muss oder sich Busse durch Langsamfahren verspäten. Doch grundsätzlich ist es Sache der Beschäftigten, wie sie zur Arbeit kommen - sie schulden den Arbeitgebern Pünktlichkeit, informiert die Gewerkschaft Verdi.

Es gilt das "Wegerisiko". Bei Glatteis herrscht eine sogenannte objektive Verkehrslage, die alle Beschäftigten betrifft. Arbeitnehmer müssen also beispielsweise früher losmachen. Anders ist es bei sogenannten subjektiven Gründen, dann gehen Verspätungen nicht zulasten des Arbeitnehmers. Wer etwa unverschuldet in einen Unfall gerät, konnte das vorher nicht abschätzen. Unfälle auf dem Weg zur Arbeit gelten auch bei Glatteis als Arbeitsunfall und sind besonders geschützt. Anspruch auf Homeoffice besteht nicht automatisch.

Weiterhin Einschränkungen bei der Bahn

Auch bei der Deutschen Bahn werden die Auswirkungen voraussichtlich noch die nächsten Tage spürbar sein. "Gegenwärtig ist der Großraum München Hbf nur stark eingeschränkt anfahrbar. Es verkehren daher nur wenige Fernverkehrszüge von und nach München", hieß es am Dienstag auf der Homepage. Der Bahnverkehr in Richtung Salzburg, Innsbruck und Zürich bleibt vorerst eingestellt. Auch in anderen Teilen von Süddeutschland könne es zu Zugausfällen und Verspätungen kommen, hieß es von der DB.