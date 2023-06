Hohe Waldbrandgefahr in vielen Teilen Bayerns

Warnstufe 5 - "sehr hohe Gefahr": Das meldete der Deutsche Wetterdienst am Donnerstag fürs unterfränkische Bad Kissingen. Auch in anderen Teilen Frankens gilt bis zum Wochenende hin hohe Waldbrandgefahr, Stufe 4, etwa in Nürnberg, Kitzingen und Kronach.

In Unterfranken und Oberfranken ordneten die Bezirksregierungen deshalb an, dass am Wochenende die Lage mit Flugzeugen aus der Luft beobachtet werden soll. Auch in Niederbayern sind solche Beobachtungsflüge geplant - und zwar am Freitag. Es sind die ersten Flüge in diesem Jahr. Auch hier in der Region liegt die Gefahrenstufe gebietsweise bei vier.

Nicht rauchen, nicht zündeln und Vorsicht beim Parken

Ähnlich sieht es in der Oberpfalz aus: Laut Deutschem Wetterdienst ist die Waldbrand-Gefahr unter anderem in Kümmersbruck, Amberg, Waldmünchen, Schwandorf, Parsberg und Regensburg besonders hoch. Voraussichtlich nächste Woche soll dann mit den Beobachtungsflügen angefangen werden, um Brände rechtzeitig zu erkennen, sagte eine Sprecherin der Regierung dem BR. Vor allem in der nördlichen Oberpfalz sei es sehr trocken.