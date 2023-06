Bauern-, Land-, Weide- oder Alpenmilch: Was ist wirklich drin?

Was ist klimaneutral an "Bayerischer Bauern-Milch"?

Mit den Farben weiß-blau und einer prächtig für den Almabtrieb geschmückten Fleckviehkuh mit Hörnern wirbt die "Bayerische Bauern-Milch", eine H-Milch. Groß auf der Packung steht: "Aus der Alpenregion Tegernsee Schliersee" und "klimaneutral". Am ovalen Herkunftslabel, das in Deutschland auf jeder Milchpackung drauf sein muss, sieht man auf den ersten Blick: Die Milch kommt aus Deutschland (DE) und aus Bayern (BY): DE BY 40407 EG.

Doch wenn man dann im Internet diese Herkunftsangabe recherchiert, liest man: Abgefüllt wird die Milch der oberbayerischen Kühe im oberfränkischen Scheßlitz. Warum das so ist, erfährt man als Verbraucher nicht. Hans-Jürgen Seufferlein vom Verband bayerischer Milcherzeuger kritisiert das: "Ist das klimaneutral, wenn man 87 Prozent Wasser nach Oberfranken zum Abfüllen fährt?"

Auf der Homepage der Bauern-Milch wird der Begriff "klimaneutral" so erklärt: Der Händler aus dem oberbayerischen Miesbach, der die Milch vertreibt, habe Zertifikate für Umweltprojekte in Uruguay, Uganda und Indien gekauft. Solche Zertifikate stehen allerdings oft in der Kritik und werden als moderner Ablasshandel bezeichnet.

Landmilch mit "traditioneller Fütterung"

Grüne Wiese, gelber Himmel, ein Glas Milch - ziemlich schlicht sieht die H-Milch der Marke "Landliebe" aus. Das Produkt heißt Landmilch. Keine Irreführung, aber auch keine für den Verbraucher wichtige Information, sondern ein reiner Marketingbegriff. Denn nahezu alle deutschen Kuhställe sind auf dem Land und nicht der Stadt. Die Molkerei, die sich hinter der Herkunftsangabe DE NW 401 EG verbirgt, ist allerdings in einer Großstadt: die Friesland Campina GmbH in Köln.