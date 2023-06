Vor München-Konzerten: Schwere Vorwürfe gegen Rammstein

Seit etwa einer Woche kursieren die Vorwürfe im Netz. Sie sei im Umfeld eines Rammstein-Konzertes im litauischen Vilnius am 22. Mai betäubt und verletzt worden, berichtet die Irin Shelby Lynn auf Instagram und Twitter. Mit anderen jungen Frauen sei sie in eine gesonderte Zone – die sogenannte "Row 0" – direkt vor der Bühne eingeladen worden und habe Zugang zu den Partys vor und nach dem Konzert gehabt.

Lynn: Mit Erinnerungslücken und Blutergüssen aufgewacht

Ein Mitarbeiter der Band habe Fotos der Frauen gemacht und sie selbst während einer Konzertpause in einen Raum unter der Bühne geführt – wo Leadsänger Till Lindemann auf sie wartete, in der Annahme, sie werde Sex mit ihm haben. Nachdem sie sich geweigert habe, habe der Sänger wütend reagiert. Angefasst habe er sie jedoch nicht – das stellte Lynn am Dienstag nochmal klar.

Weiter berichtet die junge Frau, auf den Partys sei ihr und den anderen jungen Frauen Alkohol gereicht worden. Sie selbst ist überzeugt davon, dabei unter Drogen gesetzt worden zu sein. Am Morgen danach sei sie mit massiven Erinnerungslücken aufgewacht, so Lynn. Außerdem postete sie Fotos von Blutergüssen auf ihrem Körper. Noch Tage später habe sie unter Schüttelfrost, Übelkeit und Herzrasen gelitten. Sie habe deswegen bereits Anzeige erstattet. Auf Anfrage der "Bild" teilte die litauische Polizei mit, man prüfe derzeit noch die Umstände der Anschuldigung. Ob strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet würden, werde erst nächste Woche entschieden.

Rammstein dementiert Vorwürfe

Die Band reagierte noch am Sonntagabend auf Twitter: "Zu den im Netz kursierenden Vorwürfen zu Vilnius können wir ausschließen, dass sich was behauptet wird, in unserem Umfeld zugetragen hat. Uns sind keine behördlichen Ermittlungen dazu bekannt", heißt es in dem Statement. Lynn teilte außerdem ein Foto mit der Abmahnung einer Anwaltskanzlei, die mutmaßlich von Rammstein beauftragt wurde. "Ich kenne die Wahrheit", kommentierte sie dazu. Sie werde nicht schweigen. Außerdem, so Lynn, hätten sich mehrere andere Frauen bei ihr gemeldet, die ähnliche Erfahrungen mit Rammstein gemacht hätten. Auch diese Berichte teilte sie – anonymisiert – auf Instagram.

Unterstützung erhält Lynn auch von einer deutschen Influencerin, der YouTuberin Kayla Shyx. "Viele der Vorwürfe zu Till Lindemann und den After-Afterpartys kann und werde ich bestätigen", so Shyx auf Instagram. "Diese Scheiße muss aufhören. Es sind hunderte Mädchen betroffen." Sie arbeite an einem Video zum Thema, das noch Ende dieser Woche online gehen werde, kündigte Shyx an.

Erinnerung an Lindemann-Lyrik

Insgesamt fallen die Reaktionen auf Lynns Anschuldigungen im Netz sehr unterschiedlich aus. Sophia Thomalla, Ex-Freundin von Till Lindemann, verteidigte ihn in der "Bild"-Zeitung und zog die Glaubwürdigkeit von Lynn in Zweifel. Die Journalistin Isabella Caldart schätzt die Vorwürfe in einem Kommentar für die "taz" indes als plausibel ein. Zum einen kursierten derartige Geschichten seit Jahren. Zum anderen verweist sie auf das lyrische Schaffen von Till Lindemann – konkret auf seinen Gedichtband "100 Gedichte", der 2020 bei Kiepenheuer und Witsch erschienen ist, und bei Veröffentlichung kontrovers diskutiert wurde. Lindemann schildert darin unter anderem Vergewaltigungsfantasien.

Verteidigt wurde der Rammstein-Sänger damals beispielsweise von der Lyrikerin Nora Gomringer und dem KiWi-Verleger Helge Malchow – mit dem Hinweis, man müsse zwischen Lindemann und dem lyrischen Ich seiner Gedichte trennen. Wer beides vermische, betreibe eine "Diffamierung des Autors", so Malchow.