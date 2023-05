Waldbrandgefahr: Luftbeobachtungsflüge über Pfingsten

Wegen des trockenen und warmen Wetters in Oberfranken steigt auch die Waldbrandgefahr. Aktuell (Stand: Freitag, 26.05.23, 15.00 Uhr) meldet der Deutsche Wetterdienst für Nordbayern vielerorts die Meldestufe 3, bei Schwandorf in der Oberpfalz bereits die zweithöchste Meldestufe 4, die eine hohe Gefahr auf dem Waldbrandgefahrenindex bedeutet. Über das Wochenende soll sich die Situation noch verschärfen. Hoch Vera, das sich westlich von Irland über Mitteleuropa bis nach Osteuropa erstreckt, wird auch in den kommenden Tagen in der Region für viel Sonnenschein bei frühsommerlichen Temperaturen sorgen.

Bezirksregierung ordnet Luftbeobachtung an

Die Bezirksregierung hat deshalb Beobachtungsflüge über besonders gefährdete Waldgebiete angeordnet und zwar von Samstag bis Montag. Die Luftfahrzeuge und Piloten stellt die Luftrettungsstaffel Bayern zur Verfügung. Am Sonntag fliegt der sogenannte Schnelle Einsatzhubschrauber. Samstag und Montag sind die Flugzeuge der Stützpunkte Bamberg-Breitenau und Bayreuth-Bindlach mit Piloten und ausgebildeten Luftbeobachtern an Bord im Einsatz. Die Experten werden die Wälder aus der Luft auf mögliche Brandgefahren hin absuchen. Wird ein Brand festgestellt, alarmieren sie die Feuerwehren über die Integrierte Leitstelle.

Zum Artikel: Was tun bei einem Waldbrand?

In Wäldern und auf trockenem Grasland ist Vorsicht geboten

Die Regierung von Oberfranken appelliert an alle Besucherinnen und Besucher der oberfränkischen Wälder, keinesfalls mit offenem Feuer zu hantieren oder zu rauchen. Schon ein Funke oder eine weggeworfene Zigarettenkippe können Gras, Nadelstreu und am Boden liegende Zweige entzünden und einen folgenschweren Brand auslösen. Zudem sollte wegen des Brandrisikos durch heiße Fahrzeugkatalysatoren keinesfalls auf leicht entzündbarem Untergrund geparkt werden. Zwischen dem 1. März und dem 31. Oktober gilt ein Rauchverbot im Wald. Wer einen Waldbrand entdeckt, wird gebeten, sofort die Feuerwehr unter Notruf 112 informieren.