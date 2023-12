Böllern in Bayerns Städten: Wo es erlaubt ist und wo nicht

Würzburg: "Gefahren für Leben und Gesundheit" – kein Feuerwerk

Wie in Nürnberg umfasst das Feuerwerksverbot auch in Würzburg sämtliche Pyrotechnik der Kategorie F1 aufwärts. Entsprechend nicht mitgeführt oder abgebrannt werden dürfen Feuerwerkskörper in der Domstraße, am Sternplatz, am Platz am Vierröhrenbrunnen, einschließlich der Augustinerstraße bis zur Einmündung in die Wolfhartsgasse und mit Glockengasse (bis zur Hausnummer 12), Alter Mainbrücke, beim Grafeneckart bis zur Karmelitenstraße (Hausnummer 1) sowie zur Langgasse (bis Hausnummer 8).

Das Verbot gilt vom 31. Dezember, 22 Uhr, bis zum 1. Januar, 2 Uhr, um "Gefahren für Leben und Gesundheit" zu vermeiden, heißt es in der entsprechenden Sicherheitsverordnung.

Regensburg: Kleinstfeuerwerk auch in Verbotszone erlaubt

In der Regensburger Altstadt südlich der Donau im und innerhalb des Grüngürtels ist das Mitführen und Zünden von Feuerwerkskörpern der Kategorien F2 bis F4 verboten. Das Verbot in der Silvesternacht zwischen 20:30 Uhr und 6 Uhr gilt auch für Brücken im Stadtbereich wie den Eisernen Steg, die Nibelungenbrücke oder die Steinerne Brücke; letztere ist gesperrt. Es gilt die entsprechende Allgemeinverfügung. Auch auf der Walhalla gilt ein Böllerverbot.

Passau: Altstadt und Ortspitze im Verbots-Fokus

In Passau gilt am 31. Dezember und 1. Januar in der Altstadt, an der Ortspitze und in Niederhaus ein Pyrotechnikverbot. "Dadurch sollen die besonders brandempfindlichen und historisch wertvollen Gebäude im Kernbereich des Ensembles Altstadt geschützt werden", teilt die Stadt auf BR-Anfrage mit. Das Verbot umfasst Feuerwerkskörper der Kategorie F2 aufwärts.

Auch in Landshut und Straubing sind Silvesterraketen und Knallkörper im Bereich der historischen Innenstädte tabu.

Augsburg: Polizei ahndet komplettes Verbot "mit Augenmaß"

In Augsburg gilt ein Feuerwerksverbot rund um die Maximilianstraße bis zum Oberen Graben im Osten und der Konrad-Adenauer-Allee im Westen. Gemäß der "Verordnung der Stadt Augsburg über Menschenansammlungen in der Maximilianstraße und angrenzende Straßen und Plätze" ist es demnach verboten, "leicht brennbare Gegenstände, Feuerwerkskörper, pyrotechnische Gegenstände, Leuchtkugeln (...) steigen zu lassen, abzubrennen, zu schießen oder in irgendeiner Weise feilzubieten".

Auf BR-Anfrage teilt das städtische Ordnungsreferat mit, in dem Gebiet prinzipiell gelte "ein Verbot sämtlicher Feuerwerkskörper". Die Polizei werde allerdings "bei der Kategorie F1 (Knallerbsen, Wunderkerzen, etc.) mit Augenmaß nach dem Opportunitätsprinzip vorgehen".

Feuerwerksverbote auch rund um Schlösser und Burgen

Überdies weist auch die Bayerische Schlösserverwaltung darauf hin, dass am 31. Dezember 2023 und am 1. Januar 2024 ganztägig rund um die bayerischen Schlösser, Burgen und Residenzen keine Feuerwerkskörper oder sonstige Pyrotechnik abgebrannt werden dürfen – insbesondere auf den Schlossplätzen und in den Burginnenhöfen. Das trifft etwa den Schlossplatz in Aschaffenburg oder die gesamte Insel Herrenchiemsee.

"Raketen, Böller und Funkenflug gefährden die historischen Gebäude erheblich", heißt es in einer Mitteilung. Das Verbot diene daher "der Verhütung einer erhöhten Brandgefahr". Deshalb würden auch einige Schlossplätze und Anlagen am 31. Dezember von Vornherein gesperrt, wie zum Beispiel der Schlossplatz in Dachau (ab 18 Uhr), die gesamte Burganlage der Burg Cadolzburg oder die Anlage der Festung Marienberg in Würzburg (ab 21 Uhr).