Nahost-Ticker: UNRWA-Büro in Jerusalem vorerst geschlossen

06.09 Uhr: Vermittler Ägypten fordert "Flexibilität" von Hamas und Israel

In den Verhandlungen über eine Feuerpause im Gazastreifen und die Freilassung von Geiseln hat das Vermittlerland Ägypten die islamistische Palästinenserorganisation Hamas und Israel aufgefordert, "Flexibilität" zu zeigen. Der ägyptische Außenminister Samih Schukri sagte nach Angaben seines Ministeriums in einem Telefonat mit seinem US-Kollegen Antony Blinken, es sei wichtig, die Parteien zu ermahnen, "Flexibilität zu zeigen".

Es sei außerdem wichtig, dass sie "alle notwendigen Anstrengungen unternehmen", um eine Vereinbarung über eine Waffenruhe zu erreichen und damit die "humanitäre Tragödie" im Gazastreifen zu beenden.

03.30 Uhr: Palästinenser wollen weltweiten Rückhalt für UN-Mitgliedschaft sichern

Die Vollversammlung der Vereinten Nationen soll am Freitag über eine Stärkung der Rechte der Palästinenser innerhalb des größten UN-Gremiums abstimmen. Der aktuelle Resolutionsentwurf räumt dem bisherigen Beobachterstaat Palästina eine aktive Teilnahme an den Sitzungen der Vollversammlung ein, gibt ihm aber kein reguläres Stimmrecht. Die Palästinenser wollen sich mit der Beschlussvorlage gleichzeitig weltweiten Rückhalt für eine UN-Vollmitgliedschaft sichern.

03.00 Uhr: Netanjahu hofft auf Einigung mit US-Präsident Biden

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hofft, dass er und US-Präsident Joe Biden ihre Meinungsverschiedenheiten über den Krieg im Gazastreifen überwinden können. "Wir hatten oft unsere Vereinbarungen, aber wir hatten auch unsere Meinungsverschiedenheiten. Wir waren in der Lage, sie zu überwinden. Ich hoffe, wir können sie auch jetzt überwinden, aber wir werden tun, was wir tun müssen, um unser Land zu schützen", sagt Netanjahu in einem Interview in der Sendung "Dr. Phil Primetime".

01.22 Uhr: Armee - Israel attackiert Hishbollah-Stellungen im Libanon

Nach wiederholten Drohnenangriffen auf den Norden Israels hat das israelische Militär erneut Stellungen der proiranischen Hisbollah-Miliz im Süden des Libanons attackiert. Wie die israelische Armee in der Nacht zum Freitag mitteilte, griffen Kampfflugzeuge dort militärische Gebäude und "terroristische Infrastruktur" an. Die Angaben der Armee konnten nicht unabhängig überprüft werden.

01.00 Uhr: UNRWA-Hauptquartier in Jerusalem vorerst geschlossen

Der Leiter des UN-Palästinenserhilfswerk UNRWA, Philippe Lazzarini, teilt am Donnerstagabend mit, dass das Hauptquartier der Organisation in Jerusalem vorerst wegen erneuter Ausschreitungen geschlossen wird. "Heute Abend setzten israelische Bewohner das Gelände des UNRWA-Hauptquartiers im besetzten Ostjerusalem zweimal in Brand. Dies geschah, während sich Mitarbeiter des UNRWA und anderer UN-Organisationen auf dem Gelände aufhielten. Dies ist eine ungeheuerliche Entwicklung. Wieder einmal war das Leben von UN-Mitarbeitern ernsthaft in Gefahr", schreibt Lazzarini auf X (ehemals Twitter). Der UNRWA-Chef erklärt, dass eine von bewaffneten Männern begleitete Menschenmenge außerhalb des Geländes "Brennt die Vereinten Nationen nieder" skandiert habe. Er habe deswegen beschlossen, das Gelände zu schließen, bis die Sicherheit wiederhergestellt sei.

00.15 Uhr: Letzte Verhandlungsrunde in Kairo beendet

Wie ein hochrangiger israelischer Regierungsmitarbeiter mitteilt, ist die letzte Verhandlungsrunde in Kairo zum Thema Waffenruhe im Gazastreifen am Donnerstagabend beendet worden. Israel werde seine Operation in Rafah und anderen Teilen des Gazastreifens wie geplant fortsetzen, erklärt er. Sein Land habe den Vermittlern seine Vorbehalte gegenüber dem Vorschlag der Hamas zur Freilassung von Geiseln mitgeteilt.