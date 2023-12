Gute Nachrichten 2023

Zu viele schlechte Nachrichten können schaden

Krieg in der Ukraine, Zoff auf politischer Bühne, Terrorattacken in Israel – Nachrichten wirken auf die Psyche des Menschen, so der Experte für positive Psychologie. Sie erzeugen negative Emotionen. Diese schlagen nicht nur aufs Gemüt, sondern könnten im Extremfall auch körperlich Schaden anrichten, warnt Thiele: "Wir müssen tatsächlich schauen, dass auch körperliche Effekte wie die Herz-Variabilität, Stresshormone und so weiter nicht zu stark ansteigen, wenn wir uns zu häufig und zu unterbrechungsfrei den negativen Nachrichten aussetzen."

Wegsehen und den Kopf in den Sand stecken sei keine Option und löse keine Probleme, sagt der Experte. Es gelte, den eigenen Medienkonsum im Auge zu behalten und nur seriöse Nachrichtenquellen zu nutzen, so der Rat des 50-jährigen Motivationscoachs.

Weniger Kindersterblichkeit und HIV-Infektionen

Dass nicht alles auf der Welt schlechter wird, zeigt auch, ein Blick auf weltweite Statistiken: Weltweit steigt die Lebenserwartung, die Zahl an HIV-Infizierten nimmt ab. Laut Unicef gehen weltweit mehr Mädchen zur Grundschule und es werden weniger Zwangsehen mit Kindern geschlossen. Anteilmäßig können immer mehr Menschen Lesen und Schreiben. Gleichzeitig ist die extreme Armut weltweit am Sinken wie auch die Kindersterblichkeit.

Deutschland: Weniger Scheidungen und weniger Zigarettenkonsum

In Deutschland gehen die Ehescheidungen leicht zurück. Laut Statistischem Bundesamt wurden im Jahr 2022 in Deutschland durch richterlichen Beschluss rund 137.400 Ehen geschieden. Damit sank die Zahl der Scheidungen gegenüber dem Vorjahr um 3,8 Prozent. Außerdem hält das Statistische Bundesamt fest: Sowohl der Zigaretten- als auch der Fleischkonsum gehen in Deutschland zurück.

Grundwasserpegel erholen sich langsam

Auf der anderen Seite haben sich in den vergangenen zwei Jahren die Grundwasserpegel etwas erholt, das bestätigt das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ). Nach dessen Angaben sind die Grundwasserstände bundesweit nach zwei nasseren Jahren wieder etwas angestiegen. Diese und andere positive Nachrichten sollten öfter aufgegriffen werden, appelliert Thiele an die Journalisten: "Wir wissen auch, dass Schlagzeilen, die negative Wörter enthalten, dass die mehr geklickt werden. Und von dem her ist es aus meiner Sicht auch in der Verantwortung der Journalistinnen und Journalisten, auch auf konstruktive Facetten zu schauen."

Öfter einmal das Positive in den Blick nehmen – vielleicht ein guter Vorsatz für das neue Jahr.