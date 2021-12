Rückblick: Das war das Jahr 2021 in Niederbayern

Mai: Glückliche und ungewollte Rettungen - auch Corona lenkte ein

Ungewöhnlich war der Mai in Niederbayern. Nicht nur, dass Menschen aus dem Wasser und von Bäumen geholt wurden. Auch, weil sich Corona und der Marstall in Landshut langsam verabschiedeten.

Anfang Mai wurden in Straubing und in Passau zwei Männer aus der etwa 14 Grad kalten Donau gezogen. Beide kamen unterkühlt ins Krankenhaus. Die Retter blieben unverletzt. Im Straubinger Fall war ein 17-Jähriger bei der Insel Gstütt in die Donau geraten. Warum ist unbekannt. Der junge Mann konnte noch selbst einen Notruf absetzen. Zahlreiche Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdiensten und der Wasserwacht rückten an. Letztendlich sprang ein 27-jähriger Polizeihauptmeister ins Wasser und zog den Jugendlichen einige Meter flussabwärts heraus. In Passau warf eine 19 Jahre junge Passantin dem 31-jährigen Gestürzten einen Rettungsring zu und hielt ihn fest, bis Hilfe kam. Sie erzählte später, sie habe den Mann zuvor im Vorbeigehen auf einer Mauer am Fluss sitzen sehen.

In Passau musste die Polizei mehrere Klimaaktivisten von Bäumen holen. Die jungen Leute hatten sich dort mit Schlafsäcken, Essen und Trinken auf längeres Campieren vorbereitet. Jedoch vergaßen sie, eine Toilette mitzunehmen, erzählten sie einer BR-Reporterin. Sobald sich jemand abseilte, verhinderte die Polizei ein erneutes Aufsteigen. Mit den Verbliebenen wurde lange verhandelt, bis letztendlich das SEK anrückte und die Aktivisten herunterholte. Etwas später durften sie auf ein Angebot der Stadt hin einen "Ersatz-Baum" besteigen. Ein Bußgeld war dennoch fällig.

Außer im Landkreis Rottal-Inn, der wegen hoher Inzidenzwerte weiter im Lockdown verharren musste, durften Ende Mai langsam Freizeiteinrichtungen wieder öffnen. Zum Beispiel die Thermen in den Kurorten Bad Füssing und Bad Griesbach im Landkreis Passau. Auch im Landkreis Regen, der am 15. Mai mit seinem Inzidenzwert unter 100 lag, ging das öffentliche Leben wieder los: Tourismus und Außengastronomie starteten und auch Freibäder durften in weiten Teilen Niederbayerns dank rückläufiger Corona-Zahlen wieder aufmachen.

Während alles langsam öffnete, wurde Ende Mai ein großes Gebäude in der Landshuter Innenstadt verhüllt: der Marstall der Stadtresidenz. "Ein Hauch von Christo" hieß es damals - der berühmte Aktionskünstler verpackte vor rund 25 Jahren den Berliner Reichstag. Jedoch hatte die Verhüllung in Landshut nichts mit Kunst, sondern viel mehr mit Sanierungsarbeiten zu tun. Faulige Balken und kaputte Sparren mussten unter anderem ausgetauscht werden. "Die Schäden waren sogar noch schwerer als befürchtet", sagte damals eine Sprecherin des Staatlichen Bauamtes Landshut. Weitere Bauabschnitte in der Residenz bis ins Jahr 2026 werden folgen - 32 Millionen kostet das alles.