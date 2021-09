Blinder Passagier: Mann aus Kelheim findet Skorpion im Keller

Die Polizei in Kelheim hat am Wochenende einen besonderen Einsatz gehabt. Am Samstagabend hat ein Mann einen Skorpion im Keller eines Mehrfamilienhauses gefunden.

Blinder Passagier aus dem Urlaub

Der 26-Jährige stülpte ein Glas über das Tier und hinderte es damit, davon zu krabbeln. Am nächsten Tag wurde der Skorpion von der Polizei abgeholt und in den Tiergarten Straubing gebracht.

Laut Experten handelt es sich um einen Europäischen Skorpion, der kaum giftig ist. Diese Skorpionart wird immer wieder von Urlaubern, insbesondere aus Kroatien, als blinder Passagier mit nach Hause genommen.