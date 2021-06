Dritte Nacht in Folge schwere Unwetter über Niederbayern

Gewitter und starke Regenfälle haben in Niederbayern in der Nacht zu Donnerstag erneut für überschwemmte Straßen, vollgelaufene Keller und umgestürzte Bäume gesorgt.

Public Viewing abgebrochen

In Passau blieb ein Auto in einer überfluteten Unterführung liegen, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer konnte sich demnach selbst aus dem Wasser retten. In Künzing im Landkreis Deggendorf fluteten Wassermassen aus einem Überlaufbecken die Keller mehrerer Häuser. In Mallersdorf-Pfaffenberg im Landkreis Straubing-Bogen musste das Public Viewing des Fußballspiels zwischen Deutschland und Ungarn aufgrund des heftigen Regens abgebrochen werden.

Wieder Fehlalarme

Zur Höhe der Sachschäden war bislang nichts bekannt. Verletzte gab es ersten Erkenntnissen zufolge nicht. Insgesamt seien rund 80 Unwettermeldungen aufgrund der Gewitterfront, die besonders über den südlichen und östlichen Teil Niederbayerns hinweggezogen sei, beim Polizeipräsidium Niederbayern in Straubing eingegangen - darunter auch einige Fehlalarme und Falschmeldungen zu Blitzeinschlägen in Häusern und einer Kirche.