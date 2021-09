vor 44 Minuten

Pferd bleibt in Schlamm stecken: Feuerwehr als Retter

Viel Aufregung - aber ein Happy End: In Kumhausen, einer Gemeinde im Landkreis Landshut, ist ein Pferd in Schlamm eingesunken und steckengeblieben. Retter in der Not war mal wieder die Feuerwehr und ein schweres Gerät.