"Hetze", "Lügen": Bayerns Grüne attackieren Söder auf Parteitag

Überschattet vom Wirbel um die Entlassung von Wirtschaftsstaatssekretär Patrick Graichen - eines der engsten Mitarbeiter von Bundesminister Robert Habeck (Grüne) - schwören sich die bayerischen Grünen auf den Landtagswahlkampf ein. Landeschefin Eva Lettenbauer nutzte den Auftakt des dreitägigen Landesparteitags in Erlangen zu Angriffen auf die CSU und ihren Vorsitzenden Markus Söder. Ob bei Mobilität oder Energie - "die CSU verschläft nur, sie verzögert sie, verschleppt", betonte Lettenbauer vor rund 350 Delegierten.

Lettenbauer: Söder doktert nur herum

Vor einem Jahr habe Söder über Blackouts gesprochen und einen Energiemangel "herbeiphilosophiert", sagte die Grünen-Politikerin. Tatsächlich aber habe Wirtschaftsminister Habeck Deutschland durch einen schweren Winter geführt, für sichere Energie und für Strompreisbremsen gesorgt.

Was Ministerpräsident Söder nach jahrelangen Debatten als bayerisches Energiekonzept vorgelegt habe, sei zu wenig. Er doktere wieder nur herum. "Es reicht nicht, dass Söder hier wieder nur ein bisschen was verändert, ein bisschen Ausnahmen in der Windenergie ermöglicht. Wir brauchen zwei Prozent von Bayerns Fläche für die Windenergie." Jetzt müsse endlich angepackt werden.

Grünen-Landeschefin: Lügen machen Menschen Angst

Verärgert zeigte sich Lettenbauer über "all die Hetze, all die Lügen, all die Falschinformationen, die zurzeit so kursieren". Jede Partei habe in der Demokratie das Recht, ihre Ideen vorzustellen und Punkte anzusprechen. "Was aber nicht geht, ist: Lügen zu verbreiten, über andere zu hetzen." Sie erwarte von allen demokratischen Parteien, über Fakten zu sprechen, statt über andere Parteien "komplett Erfundenes und Gelogenes" zu verbreiten. "Bayern braucht diese Hetzen und diese Lügen von Söder nicht", rief die Grünen-Landeschefin unter dem Jubel der Delegierten.

Von "diesem massiven Populismus" gingen zwei Gefahren aus, warnte die Grünen-Landeschefin. Zum einen machten die Lügen Menschen Angst und belasteten sie psychisch. Kürzlich habe ihr eine Frau beispielsweise erzählt, dass sie nachts nicht mehr schlafe, weil sie nicht wisse, ob sie ihre Holz-Heizung weiterhin nutze dürfe. "Ja, das kann sie!" Zum anderen bestehe die Gefahr, dass die Gesellschaft gespalten werde. "Die Menschen haben gar keine Zeit mehr, zu prüfen: Was stimmt, was stimmt nicht? Und es passiert eine massive Spaltung."

Grüne wollen "Regierungsprogramm" beschließen

Am Samstag steht eine Rede der Grünen-Spitzenkandidaten für die Landtagswahl, Katharina Schulze und Ludwig Hartmann, auf dem Programm, am Sonntag spricht die Bundesvorsitzende Ricarda Lang zu den Delegierten. Darüber hinaus wollen die Grünen am Wochenende ihr "Regierungsprogramm" diskutieren und beschließen.