BR24live: Schwarz-Orange legt zu – Grüne büßen ein

Etwas mehr als 20 Wochen vor der bayerischen Landtagswahl haben CSU und Freie Wähler ihren Vorsprung auf die Oppositionsparteien ausgebaut: Im neuen BR24 BayernTrend verzeichnen beide Regierungsparteien bei der Sonntagsfrage ein leichtes Plus. Sie kommen erstmals seit mehr als zwei Jahren zusammen wieder auf über 50 Prozent.

Die CSU steht in der repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Infratest dimap bei 39 Prozent – das ist ein Prozentpunkt mehr als im Januar. Die Freien Wähler verbessern sich um zwei Punkte auf 12 Prozent. Sowohl CSU-Chef Markus Söder als auch der Vorsitzende der Freien Wähler, Hubert Aiwanger, haben eine Fortsetzung von Schwarz-Orange als Wahlziel ausgegeben.

BayernTrend: Minus für Grüne und AfD

Zweitstärkste Kraft bleiben laut BayernTrend die Grünen – sie büßen aber zwei Punkte ein und kommen derzeit nur noch auf 16 Prozent. Die FDP kann sich im Vergleich zu Januar nicht verbessern und verharrt bei 4 Prozent - damit würden die Liberalen aus dem Bayerischen Landtag fliegen.

Die dritte der auf Bundesebene regierenden Ampel-Parteien legt dagegen zwei Prozentpunkte zu: Die SPD ist mit 11 Prozent wieder zweistellig. Damit rücken die Sozialdemokraten wieder nah an die AfD heran, die einen Punkt verliert und jetzt bei 12 Prozent steht. Alle anderen Parteien kommen zusammen auf 6 Prozent (minus zwei Punkte). In Bayern wird am 8. Oktober ein neuer Landtag gewählt.