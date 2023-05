Zufriedenheit mit Söder stabil, Glaubwürdigkeit ausbaufähig

Hubert Aiwanger war zuletzt mal wieder bei Twitter in seinem Element. In der Debatte um eine Drag-Lesung in München schaltete sich der Freie-Wähler-Chef und stellvertretende Ministerpräsident gewohnt wortgewaltig ein. Vor "Kindeswohlgefährdung" warnte Aiwanger und attackierte die Grünen scharf: "Ihr seid eine Gefahr für unser Land, wenn Ihr sowas gut findet!"

Ob Aiwangers Twitter-Tiraden bei den Befragten eine Rolle spielt, wird im BR24 BayernTrend nicht erhoben. Bei der Politikerzufriedenheit kann der Wirtschaftsminister aber zulegen: 48 Prozent der Wahlberechtigten im Freistaat sind mit seiner Arbeit sehr zufrieden oder zufrieden. Verglichen mit Januar sind das drei Prozentpunkte mehr, verglichen mit Oktober 2022 neun. Derzeit sind 39 Prozent weniger oder gar nicht zufrieden mit Aiwanger, 13 Prozent kennen ihn nicht oder haben keine Meinung.

Söders Arbeit: 55 Prozent zufrieden, 43 Prozent nicht

Bei Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sind die Zustimmungswerte etwas geringer als im Januar. 55 Prozent der Befragten sind mit seiner politischen Arbeit sehr zufrieden oder zufrieden, ein Rückgang um einem Prozentpunkt. 43 Prozent sind weniger oder gar nicht zufrieden, das sind zwei Prozentpunkte mehr. Lediglich zwei Prozent der Bayern haben keine Meinung oder kennen den CSU-Vorsitzenden nicht.

Damit ist Söders Beliebtheit nach einem zwischenzeitlichen Über-90-Prozent-Hoch während der ersten Corona-Monate 2020 wieder ungefähr da angekommen, wo sie in seinen Anfangsmonaten als bayerischer Ministerpräsident 2018 lag.