Katharina Schulze kämpferisch vor Grünen-Parteitag in Erlangen

Die Grünen starten auf ihrem Landesparteitag in Erlangen in den Landtagswahlkampf in Bayern. Im Interview mit der Bayern 2-radioWelt schickte die Spitzenkandidatin der Grünen, Katharina Schulze, mehrere Kampfansagen an Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder, der bereits eine Koalition mit den Grünen ausschloss: "Da habe ich eine klare Botschaft an Markus Söder, dass nicht Markus Söder entscheidet, wie die nächste Regierung ausschaut, sondern die Wählerinnen und Wähler."

Klimaneutralität und Familien im Fokus

Die bayerischen Grünen geben sich selbstbewusst und sprechen nicht von einem Wahl-, sondern von einem Regierungsprogramm. "Wir zeigen auf, wie wir Bayern klimaneutral machen wollen", so Schulze. Ziel sei es, Kinder und Jugendlichen und die Familien in den Fokus zu rücken. "Die werden nämlich von Markus Söder sträflich vernachlässigt." Ein weiterer Punkt sei es, Bayern klimaneutral zu machen, so die Grünen-Chefin: "Vor allem sorgen wir für 100 Prozent erneuerbare Energien und sichern somit den Wirtschaftsstandort."

Schulze: Kommunikation zu Heizungs-Gesetz nicht glücklich

Beim Thema Heizungen fehle es an der richtigen Kommunikation, räumte Katharina Schulze ein. Das Gesetz von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sei richtig, werde aber vom politischen Gegner mit unwahren Behauptungen diffamiert. "Ich finde es schon perfide, was die CSU und die Freien Wähler machen. Dass sie weiter nach vorne stellen: Kauft weiter Gas- und Ölheizungen." Damit streue man Sand in die Augen der Bürgerinnen und Bürger, da Öl und Gas in ein paar Jahren unglaublich teuer sein werden, so Schulze.

In der "Causa Graichen" seien Fehler gemacht worden, so Schulze, aber Bundeswirtschaftsminister Habeck habe ihrer Ansicht nach mit der Entlassung des umstrittenen Staatssekretärs richtig reagiert.