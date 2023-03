Warnstreik-Ticker: Schüler dürfen notfalls zu Hause bleiben

12.58 Uhr: Bayerns Schüler können unter Bedingungen zu Hause bleiben

Wegen des Warnstreiks am Montag können Schülerinnen und Schüler unter bestimmten Bedingungen dem Unterricht fern bleiben. "Für Schülerinnen und Schüler, die wegen ausfallender Busse und Bahnen nicht zur Schule kommen können und sonst keine Fahrtmöglichkeit haben, gibt es Sonderregelungen: Sie können am Montag zuhause bleiben; die Schule muss in diesem Fall aber auf jeden Fall informiert werden", sagte Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) der Deutschen Presse-Agentur in München.

12.42 Uhr: Münchner Verkehrsbetriebe versuchen, einige Linien am Laufen zu halten

Auch in München wird es am Montag zu Warnstreiks Streiks im öffentlichen Personennahverkehr kommen. Mitarbeitende der Münchner Verkehrsbetriebe (MVG) werden am Montag ab 3.30 Uhr bis Schichtende am Dienstag um 3.30 Uhr die Arbeit niederlegen.

Die Münchner Verkehrsbetriebe versuchen, zumindest einen Teil des Linienbetriebs aufrechtzuerhalten. Priorität haben laut einer Pressemitteilung dann die U6 und U3. Bei den Trambahnen hätten die Linien 20 und 25 zwischen Ostfriedhof und Grünwald Vorrang. Immerhin rund die Hälfte aller Busse könnten in der Landeshauptstadt verkehren, da sie privaten Betreibern unterstehen. Ziel sei auf allen Buslinien ein 20-Minuten-Takt. Der viel genutzte Cityring (Linie 58/68) wird laut MVG aber wegen des Warnstreiks komplett entfallen.

Bei der Deutschen Bahn, die die S-Bahnen in München und die Bayerische Regiobahn, die Länderbahn sowie den Regionalverkehr in Oberbayern betreibt, wollen Beschäftigte zwischen 3.00 Uhr und 15.00 Uhr streiken.

12.29 Uhr: Ausfälle bei Schülerbeförderung in Bayern

Mehrere Landkreise in Bayern weisen darauf hin, dass es am Montag zu Ausfällen bei Schülerbeförderung kommen wird. So zum Beispiel der Landkreis Traunstein. Betroffen seien sowohl Buslinien als auch Zugverkehr der Südostbayernbahn (SOB), der Bayerischen Regiobahn (BRB) und der Regionalverkehr Oberbayern (RVO). Somit wird ein weitgehender Teil der Schülerbeförderung ersatzlos entfallen. Ob beispielsweise auf Distanzunterricht ausgewichen wird oder der Unterricht entfällt, entscheidet die jeweilige Leitung der weiterführenden Schulen. Schüler und Eltern werden daher gebeten, sich bei ihrer jeweiligen Schule zu informieren, wie der Unterrichtsablauf geregelt wurde.

Auch das Landratsamt Landsberg am Lech hat bereits alle Schulen und Gemeinden im Landkreis über anstehende Schulbus-Ausfälle informiert. Das Rosenheimer Landratsamt habe die Schulen gebeten, Schüler und Eltern zu sensibilisieren, während des Warnstreiks den Schulweg zu sichern oder zu begleiten. Im Landkreis Rhön-Grabfeld ist laut Landratsamt ebenfalls mit massiven Fahrtausfällen auch im Bereich der Schülerbeförderung zu rechnen.

12.20 Uhr: Am Flughafen München wird Sonntag und Montag gestreikt

Am Flughafen München wird am Sonntag und Montag der reguläre Betrieb eingestellt. Am Münchner Flughafen seien von dem zweitägigen Warnstreik "voraussichtlich rund 200.000 Passagiere betroffen", teilte die Flughafengesellschaft am Donnerstag mit. Am Sonntag waren 737 Starts und Landungen am Münchner Airport geplant, am Montag 772 Flugbewegungen. Passagiere, die an diesen beiden Tagen eine Flugreise von oder nach München geplant haben, sollen sich mit ihrer Fluggesellschaft in Verbindung setzen.