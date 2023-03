Passagier zwingt Flugzeug zur Zwischenlandung in Memmingen

Ungeplante Zwischenlandung in Memmingen: Ein Passagier randalierte so in einem Flugzeug, dass die Maschine am Allgäu Airport landen musste. Eigentlich war das Flugzeug von Dublin nach Bodrum in der Türkei unterwegs.

Passagier beleidigt Crew

Der Mann hat nach Angaben der Polizei die Crewmitglieder beleidigt und bedroht. Außerdem soll er auch versucht haben, die Tür zum Notausstieg zu öffnen. Laut Polizei war der Mann betrunken.

Polizei nimmt Fluggast vorläufig fest

Nach der Landung am Allgäu Airport holten Beamte der Grenzpolizei Memmingen den Mann aus dem Flugzeug. Der Ire habe sich jedoch geweigert mitzugehen und passiven Widerstand geleistet, er wurde vorübergehend festgenommen. Zur Prüfung seines Gesundheitszustands brachten ihn die Polizisten in eine Klinik. Gegen ihn werde nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und eines Vergehens nach dem Luftsicherheitsgesetz ermittelt, so die Polizei.