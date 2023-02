Faschingsferien in Bayern: Staus, Streik und volle Züge

Am Freitag starten in Bayern die Faschingsferien, genauso wie im Saarland. In Sachsen beginnt am Wochenende die zweite Woche der Ferien. Deshalb wird es am Wochenende eng werden auf vielen Nord-Süd-Verbindungen.

Freitag und Samstag: Dichter Verkehr und Staus Richtung Süden

Bereits Freitag Nachmittag und besonders am Samstag machen sich erfahrungsgemäß viele Urlauber mit dem Auto auf den Weg in die Wintersportgebiete. Das sorgt für dichten Verkehr und Stau zum Beispiel am Grenztunnel Füssen auf der A7, wo die Blockabfertigung am Grenztunnel die Urlauber zusätzlich ausbremst.

Auch auf der A8, der Salzburger Autobahn, wird es meistens schon ab dem Hofoldinger Forst richtig zäh. Wer über das Inntaldreieck auf der A93 in Richtung Kufstein fährt, muss ebenfalls mehr Zeit einplanen. Die A95 in Richtung Garmisch-Partenkirchen, sowie die Bundesstraße 2 sind voraussichtlich ebenso belastet wie die Zufahrten und Parkplätze der Seilbahnen.

Streik am Münchner Flughafen: Keine regulären Flüge am Freitag

Am Flughafen München werden am Freitag alle regulären Passagierflüge gestrichen. Das hat die Flughafen München GmbH (FMG) am Mittwoch mitgeteilt. Von Freitag, 0 Uhr bis Samstag, 1 Uhr soll diese Regelung gelten. Die FMG reagiert damit auf den Streik-Aufruf der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi für diesen Tag.

Mehr als 700 Starts und Landungen seien betroffen, ließen die Verantwortlichen mitteilen. Auch am Samstag und Sonntag werde deshalb noch nicht alles nach Plan laufen. Passagiere sollen sich vorab informieren.

Bei Bahnreisen: Unbedingt Sitzplatz reservieren

Wer die Faschingsferien für einen Städtetrip mit der Bahn nutzt, sollte sich bei erwartungsgemäß volleren Zügen einen reservierten Sitzplatz gönnen. Vor allem die Verbindungen von München nach Berlin und Hamburg, sowie zwischen München und Köln sind laut Bahn stark frequentiert. Wie ausgelastet einzelne Verbindungen sein werden, zeigen die Verbindungsauskunft auf bahn.de und der DB Navigator auf Smartphone und Tablet an.

Münchner Sicherheitskonferenz: Halteverbote, Demos und Umleitungen

In München findet an diesem Wochenende die 59. Münchner Sicherheitskonferenz statt. Wegen der angekündigten Demonstrationen sind vor allem am Samstag einige Straßen gesperrt. Die Trambahnlinien 19, N19 und 21 werden teilweise umgeleitet. Auch kurzfristig werden noch Straßen gesperrt und der Verkehr aufgehalten, weil hochrangige Staatsgäste in Fahrzeugkolonnen sicher zum Veranstaltungsort begleitet werden müssen.