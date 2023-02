Warnstreik legt Betrieb an sieben Flughäfen weitgehend lahm

Der Warnstreik der Gewerkschaft Verdi hat am Freitagmorgen wie angekündigt die meisten großen Flughäfen in Deutschland erfasst. In München, Frankfurt, Hannover, Stuttgart, Bremen, Hamburg und Dortmund kam durch den Ausstand der reguläre Betrieb weitgehend zum Erliegen.

Deutschlandweit 300.000 Passagiere von Streik betroffen

Streikende wurden zu Kundgebungen erwartet. Auch an nicht bestreikten Flughäfen wie etwa Berlin kam es teilweise zu Einschränkungen. Nach Schätzungen des Flughafenverbandes ADV sind knapp 300.000 Passagiere von gut 2.340 Flugausfällen betroffen. In München und an anderen Flughäfen waren bereits im Vorfeld alle Flüge annulliert worden. Fluggäste wurden gebeten, gar nicht erst zu den Airports anzureisen.

Verdi fordert Lohnplus von 10,5 Prozent

Mit dem Ausstand nicht nur an den Flughäfen wollen die Beschäftigten ihren Forderungen im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen Nachdruck verleihen. "Wenn sich jetzt nichts tut bei der Vergütung, dann wird uns allen wieder ein Chaos-Sommer bevorstehen - und das müssen wir dringend verhindern", sagte Verdi-Vize Christine Behle am Freitagmorgen im RBB-Inforadio. In den Ausstand traten unter anderem Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Bereichen wie Bodenverkehrsdienste, Luftsicherheitskontrollen, Passagierabfertigung, Instandsetzung und der Flughafenfeuerwehr.

Die Gewerkschaft verlangt ein Lohnplus von 10,5 Prozent für eine Laufzeit von zwölf Monaten, mindestens jedoch monatlich 500 Euro mehr. Zugleich streiken aber auch Mitarbeiter der Luftsicherheit und von Bodenverkehrsdiensten, die nicht zum öffentlichen Dienst gehören. Hier laufen parallel bundesweite sowie teilweise örtliche Tarifverhandlungen.

Verdi-Chef Frank Werneke drohte vor der nächsten Verhandlungsrunde im öffentlichen Dienst mit einer Ausweitung der Proteste. "Die nächsten Streiks haben eine andere Dimension", sagt Werneke der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". Die "Aktionsbereitschaft" der Mitglieder sei groß. "Wenn es notwendig wird, steht die Streikplanung." Sollten die Arbeitgeber nächste Woche ein wirklich gutes Angebot vorlegen, könne man sich aber schnell einigen, betonte Werneke.

Andernfalls seien die aktuellen Warnstreiks an Flughäfen an diesem Freitag, im Nahverkehr oder in Kitas nur ein Vorgeschmack. "Hinzu kommen zum Beispiel die Müllabfuhr oder die Krankenhäuser." Auch Schleusen an den Wasserstraßen würden womöglich nicht bedient. "Und vielleicht gibt's keine Knöllchen, wenn die Angestellten der Ordnungsämter in den Ausstand treten."

Flughafenverband ohne Verständnis für Ausmaß des Streiks

Der Hauptgeschäftsführer des Flughafenverbands ADV, Ralph Beisel, hat kein Verständnis für den ganztägigen Verdi-Streik an deutschen Flughäfen. Im Interview auf Bayern 2 sagte Beisel, "wenn ein Warnstreik Züge annimmt, die eher an Generalstreiks erinnern, die wir aus Italien, aus Frankreich kennen, das hat wirklich mit angemessener Streikkultur nichts mehr zu tun." Beisel erinnerte an die rund 300.000 Reisenden, die ihren Flug in die Ferien antreten wollten und die nun von dem Streik betroffen seien.

Die Lufthansa will den Warnstreik möglichst schnell hinter sich lassen. "Wir starten am Samstag sofort wieder in den Regelbetrieb", sagte ein Unternehmenssprecher in Frankfurt. Am Freitag musste die größte deutsche Fluggesellschaft rund 1.300 Flüge absagen – nachdem sie gerade erst eine von einem Bagger verursachte IT-Störung vom Mittwoch überwunden hatte.

Deutsche Bahn meldet leicht erhöhtes Fahrgastaufkommen

Die Deutsche Bahn (DB) hat angesichts der Warnstreiks ein leicht erhöhtes Fahrgastaufkommen verzeichnet. Das teilte der Konzern am Morgen auf Anfrage mit. Insgesamt laufe der Bahnbetrieb ruhig.

Auf der Webseite der DB war zu sehen, dass auf den meisten Fernverkehrsverbindungen zwischen den größeren deutschen Städten eine hohe Auslastung erwartet wird. Etwas stärker belastet sind demnach die Züge zwischen Frankfurt und München - hier wird oft eine "außergewöhnlich hohe" Auslastung erwartet. Die Flughäfen Frankfurt und München haben für Freitag aufgrund der Warnstreiks den Passagierverkehr eingestellt, beide Flughäfen sind Drehkreuze der Lufthansa.

Aufgrund der zu erwartenden hohen Auslastung empfiehlt die Deutsche Bahn, "auf jeden Fall einen Sitzplatz zu reservieren und in der Auslastungsanzeige auf bahn.de und im DB Navigator nach weniger stark nachgefragten Zügen zu schauen".