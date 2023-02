Am Freitag keine regulären Passagierflüge am Münchner Flughafen

Ebenfalls keine regulären Passagierflüge in Frankfurt und Hamburg

Darüber hinaus stellt der Frankfurter Flughafen für Freitag seinen regulären Passagierbetrieb ein. Auch am Hamburger Airport ist laut Mitteilung kein regulärer Flugbetrieb an diesem Tag möglich. Fluggäste werden jeweils gebeten, von der Anreise an den Flughafen abzusehen.

Ganztägige Warnstreiks an mehreren deutschen Flughäfen geplant

Die Gewerkschaft Verdi hatte für Freitag an mehreren deutschen Flughäfen zu ganztägigen Warnstreiks aufgerufen. In München ist ein gemeinsamer Streik von Beschäftigten des öffentlichen Dienstes, der Luftsicherheit und der Bodenverkehrsdienste geplant, wie Verdi Bayern am Mittwoch mitteilte. Mit dem Ausstand wollen die Beschäftigten ihren Forderungen im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen Nachdruck verleihen.

Mit den flächendeckenden ganztägigen Streiks überspanne verdi den Bogen völlig und trage den Tarifkonflikt auf den Rücken der Passasgiere aus, kritisiert Münchens Flughafenchef Jost Lammers, de zugleich Präsident des Bundesverbands der deutschen Luftverkehrswirtschaft ist. Der Tarifkonflikt müsse am Verhandlungstisch und nicht in den Terminals auf Kosten der Fluggäste geklärt werden.

Kritik an den Streiks

Auch die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw) kritisierte die angekündigten Streiks an deutschen Flughäfen: "Der Münchner Flughafen ist ein wichtiges Drehkreuz für den Wirtschaftsstandort Bayern und muss im internationalen Wettbewerb bestehen. Solche Streikaktionen schaden nicht nur dem Image des Flughafens. Unserem Land geht mit jedem Streik Wertschöpfung verloren", so Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt.

Der Flughafenverband ADV rechnet mit Insgesamt 2.340 Ausfällen im innerdeutschen und internationalen Flugverkehr. "Dass unter dem Konflikt am Freitag über 295.000 Flugreisende zu leiden haben, ist nicht zumutbar. Lösungen müssen am Verhandlungstisch gefunden werden und nicht auf dem Rücken der Passagiere", so Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel.

Mit Informationen von dpa und Reuters