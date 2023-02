Münchner Sicherheitskonferenz: Wo Einschränkungen gelten

Am kommenden Freitag ist es wieder soweit: Die 59. Münchner Sicherheitskonferenz startet - das weltweit wichtigste Forum zu drängenden Fragen der internationalen Sicherheit findet vom 17. bis zum 19. Februar statt. Die Konferenz bedeutet jährlich auch eine große Herausforderung für die Stadt - von Einsatzkräften bis hin zu Autofahrern und denjenigen, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln in der Innenstadt unterwegs sind.

Schon im Vorfeld weist die Münchner Polizei darauf hin, dass sich die Menschen in der Stadt auf Einschränkungen einstellen müssen. Bereits ab dem heutigen Mittwoch muss nicht nur rund um den Tagungsort am Promenadeplatz sondern auch in und um München mit Verkehrsbehinderungen und Halteverbotszonen gerechnet werden.

"Hochsicherheitstrakt" um Bayerischen Hof am Promenadeplatz

Zahlreiche Regierungschefs und hochrangige Politiker haben sich für das Treffen angekündigt. Ein Kraftakt wird die Sicherheitskonferenz einmal mehr für Einsatzkräfte und Münchner Polizei, die mit einem Großaufgebot und einigen Tausend Beamten aus ganz Bayern und anderen Teilen Deutschlands vor Ort ist. Auch die Bundespolizei wird während der Sicherheitskonferenz mit rund 300 Beamten im Einsatz sein. Bei ihnen liegt der Fokus auf den Bahnhöfen sowie S- und U-Bahn-Stationen.

Während der Dauer der Sicherheitskonferenz haben nur Personen mit spezieller Akkreditierung oder berechtigtem Interesse Zutritt zum Areal um den Bayerischen Hof. Der Sicherheitsbereich umfasst folgende Straßen: Karmeliterstraße, Promenadeplatz, Prannerstraße, Hartmannstraße, Kardinal-Faulhaber-Straße (jeweils vollständig), Pacellistraße und Maffeistraße (jeweils teilweise).