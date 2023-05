Ein Monat Atomausstieg: Der Strom wurde sogar billiger

"Keine Knappheit": Strommarkt in ruhigerem Fahrwasser

So schätzen das offenbar auch die Akteure am Strommarkt ein: Futures für Strommengen im kommenden Winter werden für Deutschland deutlich billiger gehandelt als für den vergangenen – und auch viel billiger als in Nachbarländern wie Frankreich. Bruno Burger vom Fraunhofer ISE betont: "Es gibt keine Stromknappheit in Deutschland – und Deutschland hat auch genügend Erzeugungskapazität.“ Wenn zeitweise Strom von anderen Ländern nach Deutschland fließt, heiße das nur, dass die Stromerzeugung zu diesem Zeitpunkt in anderen Ländern billiger als in Deutschland ist.

Ohne "gesicherte Leistung" geht es nicht

Freilich braucht es auch sogenannte gesicherte Leistung. Also Kraftwerke, die in jenen Stunden des Jahres einspringen, in denen Wind und Sonne fehlen – während einer so genannten Dunkelflaute. Hier werden die drei stillgelegten Kernkraftwerke im nächsten Winter fehlen.

Trotzdem hat ein Ende April veröffentlichter Bericht der Bundesnetzagentur festgestellt: Auch im kommenden Winter ist die sichere Stromversorgung in Deutschland gewährleistet. Im Inland muss die Bundesnetzagentur sogar viel weniger Reservekraftwerke unter Vertrag nehmen als im vergangenen Winter: statt 8,3 nur noch 4,6 Gigawatt. Was allerdings vor allem daran liegt, dass Kohlekraftwerke aus der Reserve in den regulären Betrieb zurückgekehrt sind.

Renaissance der Kohle ist ausgeblieben

Was für das Klima übrigens am Ende weniger schlimm war, als manche befürchteten. Denn die wieder an den Markt zurückgekehrten Kohlekraftwerke liefen vergleichsweise wenig.

Die oft kritisierte "Renaissance der Kohle" ist in Deutschland und Europa trotz der Energiekrise ausgeblieben. Im Gegenteil: Deutschland hat nach einem Bericht der Denkfabrik Ember im vergangenen Winter sogar zehn Terawattstunden weniger Kohlestrom produziert als im Jahr zuvor. Vor allem, weil die Energiesparbemühungen erfolgreich waren und im Jahresvergleich rund sieben Prozent weniger Strom verbraucht wurden.

Süddeutschland braucht Kraftwerke im Ausland

Ganz allein schafft es Deutschland trotzdem nicht, im Winter genug gesicherte Leistung bereitzustellen. Und zwar schon seit Jahren nicht. Das liegt daran, dass die meisten Kohlekraftwerke in Norddeutschland stehen und die großen Nord-Süd-Stromleitungen noch immer nicht fertig sind.

Deshalb müssen auch im Ausland Reservekraftwerke für den Winter unter Vertrag genommen werden. Dabei handelt es sich zum Beispiel um Wasserkraftwerke in der Schweiz oder Gaskraftwerke in Österreich. Nach dem Bericht der Bundesnetzagentur sinkt dieser Bedarf an ausländischen Ersatzkraftwerken im kommenden Winter jedoch trotz des Atomausstiegs sogar ein wenig: von 1,4 auf 1,3 Gigawatt.

Wer baut die nötigen Gaskraftwerke?

Das Ziel wäre aber eigentlich, in Deutschland selbst genug gesicherte Leistung zu haben. Und hier herrscht noch Nachholbedarf. Zumal ja auch die Kohlekraftwerke möglichst bald zu ersetzen sind. In den nächsten Jahren müssen in Süddeutschland deshalb Gaskraftwerke gebaut werden, die auch Wasserstoff-fähig sind, betont Barbie Kornelia Haller von der Bundesnetzagentur. Aber: "Im Moment sehen wir die Investitionen in diese Kraftwerke nicht. Insofern braucht es wohl einen Mechanismus, die Investitionen anzureizen, damit diese Kraftwerke auch tatsächlich kommen."

Dieses Problem ist nicht neu. Gesprochen wird davon schon seit mehr als einem Jahrzehnt, bislang jedoch ohne wirkliches Ergebnis. Es tatsächlich zu lösen und zu entscheiden, wie diese neuen Gaskraftwerke entstehen sollen – auch diese Aufgabe fällt jetzt der aktuellen Bundesregierung zu.