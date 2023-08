Trotz Atomausstieg: Deutschland verbrennt weniger Kohle und Gas

Die erneuerbaren Energien haben im Juli 64 Prozent des Stromverbrauchs in Deutschland abgedeckt – ein neuer Rekord, der vor allem durch die bisher beste Windstromausbeute in einem Juli möglich wurde. Das hat an mehreren Tagen zu sehr niedrigen und teils sogar negativen Strompreisen geführt. Auch in Bayern, denn der Süden profitiert vom starken Ausbau der Windkraft in Norddeutschland. In der Bundesrepublik gelten nach wie vor einheitliche Einkaufspreise für Strom, obwohl die EU eine Aufteilung in mehrere Strompreiszonen prüfen lässt.

Strompreis wieder billiger als vor Russlands Überfall auf Ukraine

Dieser Börsenstrompreis sinkt in Deutschland seit einem Jahr ziemlich kontinuierlich – und diese Entwicklung hält auch nach dem Abschalten der letzten Atomkraftwerke Ende April weiter an. Der Strompreis an der Börse ist inzwischen wieder so niedrig wie zuletzt im Sommer 2021 – lange vor dem Überfall Russlands auf die Ukraine.

Timo Kern, Leiter "Energiesystem und Märkte" an der Münchner Forschungsstelle für Energiewirtschaft, erwartet, dass diese Entwicklung weiter anhält: "Wir sehen am Terminmarkt, dass der Strompreis auch für die Jahre 2024 bis 2026 tendenziell weiter zurückgeht."

Weniger Stromverbrauch, mehr Erneuerbare und Importe

Für diese Entwicklung gibt es mehrere Gründe, erläutert Bruno Burger, der am Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme (ISE) die Datenbank "Energy Charts" betreut. Zum einen sinkt der Stromverbrauch in Deutschland seit zwei Jahren kontinuierlich.

Zum anderen wird immer mehr Wind- und Sonnenstrom produziert – und zwar nicht nur in Deutschland, sondern europaweit. Dadurch kann Deutschland günstigen, erneuerbaren Strom auch aus Nachbarländern importieren. Den meisten Strom bezog Deutschland im zweiten Quartal 2023 laut Bundesnetzagentur aus Dänemark, gefolgt von Norwegen.

Frankreichs Reaktoren laufen wieder

Danach folgt Frankreich: Es hat inzwischen wieder die meisten seiner Atomreaktoren am Netz – aber das Land produziert inzwischen ebenfalls deutlich mehr Strom aus Wind und Sonne als in den vergangenen Jahren. Dass die Bundesrepublik im Sommer Strom aus Frankreich importiert, ist schon lange üblich. Lediglich 2022 mussten deutsche Kraftwerke aushelfen, weil ein Großteil der französischen Atommeiler wegen Wartungsrückständen und Korrosion von Leitungen stillstand.

Deutschland kann Kohlekraftwerke stillstehen lassen

"Prinzipiell hat Deutschland genügend Kraftwerksreserven, um sich jederzeit selbst zu versorgen", stellt Burger klar. Allerdings gibt es derzeit so viel billigeren Strom auf dem Markt, dass die deutschen Kohle- und Gaskraftwerke nur noch selten laufen müssen. Im Juli produzierten sie laut Burger so wenig Strom wie schon sehr lange nicht mehr.