Faktenfuchs: Die fünf häufigsten Gerüchte zu Wahlen

Es ist nicht für alle Zukunft auszuschließen, dass Täter mit krimineller Energie zum Beispiel den Plan fassen, Bleistifte auszulegen und Stimmen im Anschluss zu fälschen. Für diesen Fall aber gibt es die anderen Sicherheitsnetze: die Tatsache, dass es sich um eine Straftat handelt, die verfolgt werden würde - und, wie gesagt, die gegenseitige Kontrolle der Wahlhelfer oder die Öffentlichkeit des Wahlvorgangs und damit auch der Auszählung. (Wie genau ausgezählt werden muss, lesen Sie zum Beispiel hier direkt in der Landeswahlordnung.) Und auch in diesem Zusammenhang gilt: In dem Ausmaß, in dem es auf das Landtagswahl-Ergebnis Auswirkungen hätte, ist das sehr schwierig. Die Stimmen werden versiegelt und gesichert aufgehoben. "Die abgegebenen anonymen Stimmen werden in den Kommunen aufbewahrt und können bei Bedarf zur Prüfung herangezogen werden", sagt ein Sprecher des Landeswahlleiters.

Warum Falschmeldungen zu Wahlen glaubwürdig wirken können

Warum wirken Gerüchte rund um Wahlen oft glaubwürdig? Zunächst kann es helfen, sich der eigenen Biases bewusst zu werden - also der Voreingenommenheiten, die jede und jeder von uns hat. Man kann sozusagen den eigenen vorschnellen Urteilen, vor denen wir alle nicht gefeit sind, auf die Schliche kommen und sie hinterfragen.

Eine Rolle spielt der "Truth Bias": Wir gehen davon aus, dass das stimmt, was wir hören, lesen oder sehen - das ist die Grundeinstellung unseres Gehirns. Wir glauben, wenn jemand sagt: Wenn du nach x willst, musst du hier abbiegen. Das ist meist eine effiziente Strategie. Nur: Gerade im Internet stimmt eben nicht immer alles.

Ein weiterer Faktor ist der "Confirmation Bias", der Bestätigungsfehler: dass man eher Informationen sucht, die das eigene Weltbild bestätigen, und sie auch eher glaubt. "Auch da ist niemand immun dagegen", sagt Schwarz. Wer sich in einem Wahlergebnis nicht wiederfindet, glaubt möglicherweise leichter Behauptungen über vermeintliche Manipulationen.

Dahinter steckt dann auch ein Logikfehler, wie Daniel Hellmann erläutert: "Der zutiefst menschliche Fehlschluss lautet: Meine Stichprobe an Leuten wählt Partei XYZ, das heißt Partei XYZ müsste eigentlich viel, viel stärker sein, als sie in den Wahlergebnissen dargestellt wird."

Zudem gebe es immer wieder Abweichungen zwischen Umfragewerten vor einer Wahl und den Wahlergebnissen, sagt Desinformations-Expertin Schwarz. Auch das werde bisweilen für irreführende Gerüchte zum Thema Wahlbetrug genutzt - weil das möglicherweise für die einzelne Person gewünschte Ergebnis zwar in den Umfragen als absehbar dargestellt wurde, dann aber nicht eingetreten ist.

Bei jeder Wahl ist mit Fehlern zu rechnen

Und dennoch: Bei jeder Wahl ist davon auszugehen, dass - für das Ergebnis nicht relevante - Fehler passieren. "Wahlen sind ein gigantisches Organisationsunterfangen", sagt Wahlsystem-Experte Daniel Hellmann. "Es ist statistisch unwahrscheinlich, dass da keine Fehler auftreten. Es wird mal eine Stimme falsch ausgezählt oder es gibt eine kleine Differenz in der Auszählungssumme. Oder Armin Laschet knickt den Stimmzettel falsch um, so dass seine Stimme zu sehen ist - auch das ist ein Fehler", sagte Hellmann. (Der Bundeswahlleiter hatte damals Laschets Stimme dennoch als gültig eingestuft.) Bei der Größe einer Landtagswahl falle das aber nicht ins Gewicht.

Nicht bei jedem Fehler sei es angebracht, nach einer Wahlwiederholung zu rufen. "Es wäre Quatsch, davon auszugehen, dass eine Wahl solange wiederholt werden muss, bis keine Fehler mehr passiert sind. Sie müssen einen Punkt festlegen, an dem es sinnvoll ist, zu wiederholen", sagt Hellmann. Und dieser Punkt sei in Deutschland: Sobald wegen eines Fehlers oder Betrugs die Mandatsverteilung anders hätte sein können, muss wiederholt werden.

Und zur Wirklichkeit gehört auch: "Zu sagen, es geht nicht, ist der falsche Ansatz", sagt Hellmann in Bezug darauf, welche Antworten auf Wahlbetrugs-Gerüchte es gebe. "Man muss sich immer vor Augen führen: Kein System ist bulletproof." Also keines ist sozusagen kugelsicher.

Wahlmanipulationen - Fälle

Bei bayerischen Landtagswahlen habe es bislang keine bekannten Fälle von Wahlbetrug gegeben, sagt Landeswahlleiter Thomas Gößl dem #Faktenfuchs. "Wir kennen das nur aus sehr vereinzelten Fällen aus dem kommunalen Bereich."

Genau diese tatsächlichen Fälle von Wahlfälschung nutzen die Verbreiter von Gerüchten, um Misstrauen zu schüren. "Natürlich muss man sagen: Es gab Fälle von Wahlbetrug, aber es gab auch diese Fälle, die bekannt sind, weil es eben aufgedeckt wurde", sagt Karolin Schwarz, die freie Analystin und Expertin für Desinformation und Rechtsextremismus.

Zum Beispiel in Stendal. Dort wurden zur Kommunalwahl 2014 für einen CDU-Politiker viel mehr Briefwahl-Stimmzettel abgeholt als die vier erlaubten. Der Abgeordnete wurde für Wahlfälschung in 300 Fällen zu zwei Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. Oder in Dachau: Bei den Kommunal- und Oberbürgermeisterwahlen im März 2002 wurde in Dachau eine große Anzahl von Stimmzetteln zu Gunsten einiger CSU-Kandidaten gefälscht. Beide Wahlen mussten wiederholt werden. Zwei Angeklagte wurden verurteilt.

Hier finden Sie ebenfalls Infos zu bekannten Fällen. Genaueres können Sie außerdem in diesem Podcast der Bundeszentrale für Politische Bildung hören, der sich umfassend mit Falschinformationen, aber auch tatsächlichen Fällen von Wahlmanipulation befasst.

Bei diesen bekannten Fällen handelte es sich allerdings eben um Kommunalwahlen. Dort sind manche Manipulationen leichter möglich. Und zwar vor allem wegen der Größe der Wahl: Es müssen weniger Stimmen manipuliert werden, um sich auf das Ergebnis auszuwirken.

"Es ist ein Riesenaufwand, Stimmen im großen Stil zu fälschen", sagt Schwarz. "Man bräuchte relativ viele Eingeweihte. Je mehr Eingeweihte es für eine kleine Verschwörung gibt, desto wahrscheinlicher ist es, dass das Ganze auffliegt." Das bestätigt auch Hellmann vom Institut für Parlamentarismusforschung. "Der Grund, warum das auf kommunaler Ebene leichter zu machen ist oder es attraktiver zu sein scheint als auf Landesebene oder auf Bundesebene, ist, dass sie auf kommunaler Ebene kleinere Einheiten haben."

Eine - wie Hellmann betont - ganz grobe Rechnung für Bayern zeigt: "Wenn wir uns auf kommunaler Ebene bewegen, dann kommen ungefähr 1.000 Wähler auf ein Mandat. Bei der Landtagswahl, auf Basis von 2018, wären das - ebenso ganz grob gerechnet - 33.000 Wähler pro Mandat", sagt Hellmann. Wolle man einen Vorteil aus einer Wahlfälschung ziehen, dann müsste man ihm zufolge auf Landesebene deutlich mehr Stimmen manipulieren.

Der Landeswahlleiter gab zu der Frage, was nötig wäre, um eine bayerische Landtagswahl durch Wahlbetrug zu beeinflussen, trotz mehrmaliger Nachfrage keine Einschätzung ab.

Es ist also nicht ausgeschlossen, dass Fehler oder Fälschungen vorkommen können. Daraus im Umkehrschluss aber zu folgern, dass tatsächlich häufig oder gar generell manipuliert werde, ist ein Trugschluss.

Fazit

In Deutschland hat der Gesetzgeber Sicherheitsvorkehrungen geschaffen, die Wahlbetrug verhindern sollen. So gelten etwa die Prinzipien der Öffentlichkeit der Wahl, das der Unparteilichkeit oder der gegenseitigen Kontrolle während der Wahl. Es hat in Deutschland, auch in Bayern, dennoch Fälle von Wahlbetrug gegeben, auf kommunaler Ebene. Auf Landes- oder Bundestagswahl-Ebene ist eine Wahlfälschung, die sich auf das Ergebnis auswirkt, laut Experten extrem unwahrscheinlich, weil der Umfang der Stimmen und der Mandate deutlich größer ist. Viele Behauptungen sind falsch: So müssen Wahlurnen nicht versiegelt sein und Bleistifte oder eine Ecke im Stimmzettel machen die Stimmabgabe nicht ungültig.