Erneut zahlreiche Demos gegen Rechtsextremismus in Bayern

In ganz Bayern zieht es an diesem Wochenende wieder Menschen auf die Straße, um für die Demokratie zu demonstrieren und ein Zeichen gegen Rechtsextremismus zu setzen. Bereits am vergangenen Wochenende waren bei Demos nach offiziellen Zahlen 910.000 Teilnehmer gewesen.

In ganz Bayern Demos gegen Rechtsextremismus

Viele Aktionen fanden am Samstagvormittag statt, zum Beispiel in Sonthofen, in Lindau, in Schwabach und in Neumarkt in der Oberpfalz - hier kamen laut Polizeiangaben 1.500 Menschen. In Ingolstadt haben sich nach Angaben der Polizei rund 6.000 Menschen versammelt - die Demo unter dem Motto "Gemeinsam gegen rechts" wird hier vom Aktionsbündnis "Ingolstadt ist bunt" veranstaltet. Insgesamt beteiligen sich etwa 50 Organisationen und alle Parteien des Stadtrats außer der AfD.

Seit der Mittagszeit laufen Demonstrationen in Landsberg, Füssen, Burghausen, Dillingen und Regensburg. In Schweinfurt kamen laut Polizei 6.500 Demonstranten zu der Kundgebung unter dem Motto "Nie wieder ist jetzt", organisiert vom Bündnis "Schweinfurt ist bunt" auf den Marktplatz. SPD, CSU und Bündnis90/Die Grünen unterstützen die Kundgebung für Demokratie, Freiheit und Respekt.

Weitere Kundgebungen am Samstagnachmittag

Am Nachmittag geht es weiter mit Demos in Straubing, Regen, Hof, Memmingen, Aichach, Aschaffenburg und Kitzingen - hier organisiert von einer Gruppe Schülerinnen und Schüler. Auf dem Traunsteiner Stadtplatz soll eine Demo stattfinden, die unter dem Motto: "Gemeinsam gegen Rechts - Traunstoa hoid zam" steht. In Passau ruft das Bündnis für Demokratie und Vielfalt, ein Zusammenschluss aus verschiedenen Gruppen und Vereinen, zu einer Kundgebung auf. Die Demonstration soll am Inn entlangziehen und eine Schweigeminute am Holocaust-Mahnmal abhalten.