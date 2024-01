Großer Andrang bei Kundgebung gegen Neonazis in Regensburg

In Regensburg haben sich am Sonntagmittag nach ersten Schätzungen rund 4.000 Menschen in der Altstadt versammelt, um gegen Rechtsextremismus zu demonstrieren. Die Veranstalter sprechen von bis zu 6.000 Teilnehmern, weil viele schon gar nicht mehr auf den Platz gelangt seien. Zu der Kundgebung hatte das Bündnis "Initiative gegen Rechts" aufgerufen. Dem Bündnis gehören über 20 Mitgliedsgruppen an, unter anderem Gewerkschaften, Parteien und andere Organisationen wie "Fridays For Future" und "Sea Eye".

Lesen Sie auch: Weitere Demonstrationen gegen Rechts am Sonntag

Polizei: Sehr friedliche Veranstaltung

Laut einem Polizeisprecher sei die Demonstration sehr friedlich verlaufen. Unter den Demonstranten seien auch viele Familien mit Kindern gewesen. Allerdings hatte die Polizei Mühe wegen des starken Zulaufs, die Gassen und Wege zum Haidplatz freizuhalten, so ein Sprecher.

Parteiübergreifendes Zeichen gegen Rechtsextremismus

Die Redner und Teilnehmer der Kundgebung wenden sich gegen eine ihrer Ansicht nach zunehmende Normalisierung der extremen Rechten. Bis tief in die sogenannte bürgerliche Mitte hinein hätten rassistische, antisemitische und demokratiefeindliche Ansichten eine feste Heimat. Es gelte jetzt, in allen Lebensbereichen und gesellschaftlichen Schichten klare Kante zu zeigen.

Unter den Teilnehmern sind auch die Regensburger Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer (SPD) und die zweite Bürgermeisterin Astrid Freudenstein (CSU). Das Treffen der AfD in Potsdam, bei dem über die Vertreibung von Millionen Menschen gesprochen worden sein soll, habe sie tief erschüttert, angewidert und empört, sagte die Oberbürgermeisterin.

Wir müssen zeigen, dass die Mehrheit in unserem Land nichts mit undemokratischen Parteien zu tun haben will. (...) Nie wieder ist jetzt. Der kurze Satz sagt alles, darum geht es, deshalb sind wir heute hier. Wir wollen nie wieder zurück in einen völkischen braunen Sumpf. Wir wollen nie wieder zurück in autoritäre oder faschistische Systeme. Wir wollen keine fremdenfeindliche Hetze und zerstörerische Verschwörungsschwurbler. Regensburgs Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer (SPD)