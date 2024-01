Tausende demonstrieren gegen Rassismus in Fürth und Schwabach

In ganz Bayern sind an diesem Wochenende weitere Demonstrationen und Kundgebungen gegen die AfD, Rassismus und für Demokratie angemeldet. Auch in Mittelfranken zieht es Tausende Menschen wieder auf die Straße. In Fürth fand schon am Freitagabend eine Kundgebung und Demonstration mit rund 6.000 Teilnehmenden statt. Am Samstag beteiligt sich Schwabach an den Demonstrationen.

Zum Artikel: Erneut zahlreiche Demos gegen Rechtsextremismus in Bayern

5.000 Menschen in Schwabach fordern: "Nie wieder ist jetzt"

Unter dem Motto "Nie wieder ist jetzt" haben sich, nach Polizeiangaben, mehr als 5.000 Bürgerinnen und Bürger in Schwabach auf die Beine gemacht, um am Holocaust-Gedenktag gemeinsam für Demokratie und Vielfalt zu demonstrieren.

Der Demonstrationszug startete bei strahlendem Sonnenschein am Park der Partnerstädte und zog quer durch die Innenstadt auf den Martin-Luther-Platz zu einer großen Kundgebung. "Einsatz für Demokratie geht uns alle an! Wir müssen noch viel stärker als bisher erkennen: Demokratin oder Demokrat zu sein, das ist nicht selbstverständlich", so der Schwabacher Oberbürgermeister Peter Reiß (SPD).

Die veranstaltende "Initiative für Demokratie gegen Rechtsextremismus" hatte auf 2.000 Teilnehmer gehofft. Es kamen mehr als doppelt so viele Menschen. Toni Jahn, ein Mitglied dieser Initiative, freute sich: "Es ist tatsächlich die größte Veranstaltung, die wir bisher für die Demokratie organisieren durften." Viele gesellschaftliche Organisationen, Kirchen und Parteien hatten sich dem Aufruf zum Demonstrationszug und zur Kundgebung angeschlossen.

Gegen Rassismus: Mehr als 6.000 Teilnehmende in Fürth

Schon am Freitagabend hatten in Fürth mehrere Tausend Menschen dem einsetzenden Regen und dem Bahnstreik getrotzt und sich zu einer Demonstration unter dem Motto "Alle gemeinsam gegen Rassismus" eingefunden. Die Polizei zählte 6.000 Teilnehmende. Somit folgten deutlich mehr Menschen dem Aufruf des Veranstalters, der die Kundgebung mit 1.000 Teilnehmenden angemeldet hatte.

Aufgerufen zu der Demonstration, die vom Grünen Markt quer durch die Innenstadt zur Abschlusskundgebung auf der Fürther Freiheit führte, hatte das Fürther Bündnis gegen Rechtsextremismus und Rassismus. In ihrer Ankündigung erklärten die Organisatoren, Anlass der Demonstration seien "die Deportationspläne und menschenfeindlichen Ideologien von AfD und anderen extremen Rechten, die von der Rechercheplattform Correctiv enthüllt wurden."