Gegen rechts: Tausende Menschen in Franken auf der Straße

Demonstrationen auch in Bamberg, Aschaffenburg und Ansbach

Unter dem Motto "Demokratie verteidigen" demonstrierten mehrere tausend Menschen auch in Bamberg gegen Rechtsextremismus. Man gehe zum gegenwärtigen Zeitpunkt von einer unteren bis mittleren vierstelligen Teilnehmerzahl aus, teilte die Polizei auf BR-Nachfrage mit. Zu der Demonstration hatte ein Bündnis verschiedener zivilgesellschaftlicher Gruppen aufgerufen, darunter die DGB Jugend, Fridays for Future und die "Omas gegen Rechts". Der Demonstrationszug führt vom Hauptbahnhof über die Lange Straße bis zum Marktplatz, wo um 17:30 Uhr die Abschlusskundgebung stattfindet. Die Veranstaltung verläuft nach Angaben der Polizei friedlich.

Bei der Demonstration in Ansbach gegen rechts zählte die Polizei rund 1.800 Menschen. Unter anderem sprach die Ansbach-Würzburger Regionalbischöfin Gisela Bornowski. Es sei an der Zeit, "die Zurückhaltung abzulegen und sich zu Wort zu melden", um sich für die freiheitliche Demokratie starkzumachen, sagte die evangelische Theologin.

In Aschaffenburg kamen nach Polizeiangaben etwa 800 Menschen zusammen, um gegen rechts zu demonstrieren.

Zum Auftakt in Franken: 4.000 Menschen in Erlangen

Bereits am Freitag haben 4.000 Menschen in Erlangen gegen die AfD und für ein Verbot der Partei demonstriert. Mit Schildern wie "AfD entlarven" und "Gib Rassismus keine Chance" sendeten die Erlanger auf dem Hugenottenplatz eine klare Botschaft gegen Rechts.

Auch in den kommenden Tagen wollen die Menschen in Franken "Gegen rechts" demonstrieren, so etwa am Sonntag in Coburg und am Montag in Bayreuth. Am 27. Januar soll es eine weitere Aktion in Nürnberg und Schwabach geben und am 28. Januar in Herzogenaurach.

Für diesen Sonntag ist in München eine Großdemonstration angekündigt.

Bundesweite Demonstrationen gegen rechts

Insgesamt gingen am Samstag bundesweit weit mehr als 100.000 Menschen laut Veranstalterangaben in zahlreichen deutschen Städten für die Verteidigung der Demokratie und gegen Rechtsextremismus auf die Straße gegangen. Allein in Frankfurt am Main beteiligten sich demnach am Nachmittag etwa 35.000 Menschen, eine ähnlich hohe Zahl von Teilnehmenden wurde aus Hannover gemeldet. Weitere Kundgebungen gab es unter anderem in Braunschweig, Karlsruhe, Erfurt, Kassel und an vielen kleineren Orten.