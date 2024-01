"Bunt statt Braun": Demo in Bayreuth mit 3.000 Teilnehmern

Bamberg, Coburg, Bayreuth: In Oberfranken wird weiter gegen Rechtsextremismus demonstriert. Am Montag kamen nach einer ersten Schätzung der Polizei 3.000 Bürgerinnen und Bürger zu einer Kundgebung in die Stadt. "Der Marktplatz ist voll", hieß es. "Bayreuth kann stolz sein", sagte Mitorganisatorin Tina Karimi-Krause im BR-Interview.

Der Bayreuther Marktplatz war mit 3.000 Menschen "voll"

Die Veranstalter zeigten sich überwältigt von den vielen Leuten, die gekommen sind. "Ich bin so stolz und glücklich", meinte Tina Karimi-Krause im BR Fernsehen. Die Veranstalter hätten anfangs mit 50, dann mit 500 Teilnehmern gerechnet. Jetzt seien aber viel mehr Bayreuther gekommen und auch viele Familien mit Kindern. Es sei wichtig für die Demokratie aufzustehen. Oberbürgermeister Thomas Ebersberger (CSU) sagte, es habe noch nie so eine große Demo in Bayreuth erlebt. Neben Ebersberger waren auch Bundes- und Landtagsabgeordnete sowie Stadträtinnen und Stadträte gekommen. Die Veranstaltung verlief friedlich.

Bayreuth ist "Bunt statt Braun"

Die Demonstration stand unter dem Motto "Für Vielfalt und Demokratie: Unsere Alternative heißt Solidarität". Aufgerufen zu der Aktion hatte der Verein "Bunt statt Braun". Die Kundgebung am Neptunbrunnen auf dem Bayreuther Marktplatz soll ein Zeichen für ein offenes Miteinander sein, so die Veranstalter. "Wir wollen keine Partei in unseren Parlamenten, die rassistische und rechtsextreme Ideologien und Phantasien unterstützt", hieß es im Vorfeld der Großkundgebung von "Bunt statt Braun".