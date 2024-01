"Faschismus hat hier keinen Platz": So war die Demo in München

Demonstrantin: "AfD stachelt Menschen negativ auf"

Einer von ihnen ist Florian. Er findet: "Es ist wirklich Zeit, dass man jetzt mal Farbe bekennt. Dass jetzt wieder über Deportationen gesprochen wird, ist wirklich wie bei den Nazis und das macht mir schon Angst."

Auch Anna macht mit, um "die Demokratie in Deutschland und Europa zu verteidigen". Sie hat ihre Tochter Maja mitgebracht. Die sagt: "Faschismus hat hier in Deutschland keinen Platz. Wir sollten aus der Geschichte lernen und nicht die Geschichte sich wiederholen lassen."

Walter, der extra aus Wasserburg am Inn anreiste, betont: "Vor allem geht es mir auch darum, den Leuten, die AfD wählen, zu zeigen, dass sie mitverantwortlich sind, wenn die AfD an die Macht kommt." Demonstrantin Silvia findet: "Die AfD stachelt so viele Menschen negativ auf. Ich finde es wichtig, ein Zeichen zu setzen für Demokratie. Die Welt ist bunt, München ist bunt!"

Reiter: "Bin stolz, Münchner Oberbürgermeister zu sein"

"Ich bin überwältigt von dem Zeichen, das die Münchnerinnen und Münchner heute für die Demokratie und gegen Rassismus, Antisemitismus und rechte Hetze gesetzt haben", sagt Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD). "Das sind die Momente, wo ich stolz bin, Münchner Oberbürgermeister zu sein: wenn hunderttausend Menschen hier sind, die sich gegen diese Politik, gegen diesen Rechtsruck in der Politik in Deutschland, in Bayern, aber auch in München wenden." Und weiter: "Wir werden alles tun, gegen jeden Ruck nach rechts, den wir derzeit sehen, aufzustehen."

Vor Ort ist auch Münchens zweiter Bürgermeister Dominik Krause von den Grünen. In Bezug auf das Geheimtreffen von Rechtsextremisten in Potsdam, bei der über die Vertreibung von Millionen Migranten aus Deutschland gesprochen wurde, sagt er: "Ich finde es wichtig, dass so viele Leute heute zeigen: Ihr seid nicht allein, sondern wir stehen hier gemeinsam!" Die Menschen müssten keine Angst davor haben, dass "so etwas mal in die Tat umgesetzt wird".

