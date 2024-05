Nahost-Ticker: Israel ruft zur Räumung von Rafah auf

10.41 Uhr: Hisbollah - Dutzende Raketen auf israelische Militärbasis abgefeuert

Die islamistische libanesische Miliz Hisbollah hat nach eigenen Angaben erneut eine israelische Militärbasis unter Beschuss genommen. Sie habe "dutzende Katjuscha-Raketen" auf das "Hauptquartier der Armee" auf den israelisch besetzten Golanhöhen abgefeuert, erklärte die Hisbollah. Es handle sich um eine "Antwort" auf einen israelischen Angriff auf die libanesische Region Bekaa.

Zuvor hatte die staatliche libanesische Nachrichtenagentur ANI gemeldet, drei Menschen seien in den frühen Morgenstunden bei einem israelischen Luftangriff auf eine Region im Osten des Landes verletzt worden, die von der vom Iran unterstützten Hisbollah dominiert wird. Die israelische Armee bestätigte den Angriff und erklärte, dieser habe auf einen "Militärkomplex" an einem Ort namens Safri gezielt.

09.23 Uhr: Verteidigungsminister - Keine Alternative zu Einsatz in Rafah

Der israelische Verteidigungsminister Galant sieht keine Alternative zu einem Militäreinsatz Israels in der Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens. Galants Büro teilte mit, der Verteidigungsminister habe dies in einem Telefonat seinem amerikanischen Amtskollegen Austin gesagt. Die USA lehnen eine solche Offensive klar ab, solange Israel nicht plausibel darstellen kann, wie es zuvor Hunderttausende Binnenflüchtlinge in Sicherheit bringt, die sich dort drängen.

09.05 Uhr: Israel - Rafah-Einsatz wegen gescheitertem Geisel-Abkommen nötig

Israels Verteidigungsminister Gallant begründet den Militäreinsatz in Rafah mit der Ablehnung des Vorschlags für eine Waffenruhe im Gazastreifen durch die militant-islamistische Palästinenser-Organisation Hamas und der damit gescheiterten Freilassung einiger Geiseln aus der Gewalt der Extremisten. Dies habe er seinem US-Amtskollegen Lloyd Austin in der Nacht mitgeteilt, erklärt Gallant.

07.21 Uhr: Israel ruft vor Militäreinsatz zur Räumung von Rafah auf

Vor einem erwarteten Militäreinsatz hat Israels Armee die Menschen zur Räumung der Stadt Rafah im südlichen Gazastreifen aufgerufen. Das Militär forderte die Einwohner des östlichen Teils der Stadt an der Grenze zu Ägypten dazu auf, sich in das einige Kilometer nördlich gelegene Al-Mawasi-Lager am Mittelmeer zu begeben. Militärsprecher Nadav Schoschani sagte, die Anordnung betreffe etwa 100.000 Menschen. Israel bereite einen Einsatz von begrenztem Umfang vor, sagte er, wollte sich aber nicht dazu äußern, ob dies der Beginn einer umfassenderen Invasion der Stadt sei.

04:00 Uhr: Baerbock verurteilt Raketenangriff auf Grenzübergang

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat den Raketenangriff der islamistischen Hamas auf einen israelischen Grenzübergang zum Gazastreifen scharf verurteilt. "Der Beschuss eines der wichtigsten Zugänge für humanitäre Hilfe zeigt erneut, dass die humanitäre Versorgung der Menschen in Gaza den Terroristen der Hamas vollkommen egal ist", sagte die Politikerin am Montag während ihres Besuchs im pazifischen Inselstaat Fidschi. Die Islamistenorganisation zeige damit erneut ihr wahres Gesicht. Bei dem Angriff auf den Grenzübergang im südisraelischen Kerem Shalom wurden drei israelische Soldaten getötet. Elf weitere Angehörige der Streitkräfte erlitten nach Armee-Angaben Verletzungen. Auf den gleichnamigen Grenzübergang waren demnach zehn Raketen aus dem Gazastreifen abgefeuert worden.

00.12 Uhr: CIA-Chef Burns trifft sich mit Netanjahu

Im Bemühen um eine Waffenruhe im Gazastreifen wird CIA-Chef William Burns am Montag mit Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu zusammentreffen. Das berichteten israelische Medien. Zuvor werde sich Burns mit Vertretern Katars treffen, das zusammen mit Ägypten eine Vermittlerrolle bei den Verhandlungen mit der militant-islamistischen Hamas einnimmt, wie ein mit der Angelegenheit betrauter Beamter sagte. Die jüngste Verhandlungsrunde war am Sonntag in Kairo zu Ende gegangen.

00.04 Uhr: Neun Palästinenser bei israelischen Angriff getötet

Bei einem israelischen Angriff auf ein Haus in Rafah im südlichen Gazastreifen sind neun Palästinenser getötet worden. Das teilte die von der Hamas kontrollierte Gesundheitsbehörde mit.