Freedom Day? Gleich fliegen Masken im Shitstorm

+++ Trauma "Superspreader"

(15. September 2020) - "Als Superspreader zu gelten ist ein absolutes Trauma" – schreibt uns Maja auf Youtube. Sie trifft damit wohl eine Ur-Angst in der Corona-Pandemie. Viele Infektionen verlaufen harmlos oder gar symptomlos – was, wenn ich viele Menschen anstecke?

Die Nase fühlt sich irgendwie "zu" an, der Kopf schmerzt: Alltagsbeschwerden, die in der Pandemie eine quälende Gedankenspirale in Gang setzen können. Bin ich womöglich prä- oder asymptomatisch? Brüte ich den Coronavirus aus? Soll ich die Einladung lieber absagen? Was, wenn ich mich nicht sofort testen lasse und dann über Tage hinweg mehrere Menschen anstecke und als "Superspreader" in den Fokus meiner Familie, Firma oder gar - wie die amerikanische Urlauberin in Garmisch-Partenkirchen - ins Blickfeld einer großen Öffentlichkeit gerate? Wenn sich dann hunderte in den Kommentarspalten aufregen und mein Verhalten verurteilen? Die juristischen Fragen haben wir versucht, in einem Faktenfuchs zu klären. Die Unsicherheit bei dem Thema geht aber viel tiefer.

In der BR24-Redaktion haben wir viel diskutiert und waren uns einig, vorsichtig umzugehen mit dem Begriff "Superspreader". Ja, das Phänomen ist Teil der Berichterstattung über das komplexe Infektionsgeschehen. Gefahren dürfen - auch sprachlich – nicht verharmlos oder beschönigt werden. Aber soweit möglich sollten wir immer genau erklären, um was es geht: Wir schreiben deshalb beispielsweise diese hervorgehobenen Erklärtexte in unseren Artikeln - die mit der vorangestellten Glühbirne 💡. Aber jenseits der Fakten muss klar sein: Es ist eine Krankheit. Ein Virus entzieht sich einer vollständigen Kontrolle – jeder von uns kann zum Überträger werden und andere anstecken. Das ist nur in seltensten Fällen "schuldhaft". Es geht darum, wachsam zu bleiben, die Gefahren genau zu benennen und das jeweils Mögliche tun, um Risiken zu verringern. Es geht nicht darum, unsere Mitmenschen zu verurteilen, sie auszugrenzen oder gar zu verhetzen.

