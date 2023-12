Wieder Warnstreiks an den Unikliniken in Bayern

Ob Erlangen, Regensburg, Würzburg, München oder Augsburg – die Beschäftigten an den Universitätskliniken in Bayern treten wieder in den Ausstand. Für Patientinnen und Patienten heißt das: Nicht lebensnotwendige Operationen werden verschoben. Auch in anderen Einrichtungen kommt es heute zu Einschränkungen. Zwei Tage, bevor die Verhandlungen mit den Arbeitgebern fortgesetzt werden, hat Verdi alle Tarifbeschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder zum Warnstreik aufgerufen.

Uni-Kliniken: Notdienst ist gesichert

Die Uni-Kliniken haben mit der Gewerkschaft Verdi Notdienstvereinbarungen getroffen. Damit sei geregelt, dass eine Mindestzahl an Klinikbeschäftigten im Einsatz sei, heißt es. Die Versorgung aller Notfälle und der schwerstkranken Patienten sei gesichert. Bei der Betreuung der übrigen Patienten komme es aber zu Einschränkungen, kündigten die Klinikleitungen an. Konkret werden geplante Operationen abgesagt, wenn sie aus medizinischer Sicht nicht sofort stattfinden müssen. Die betroffenen Patienten seien vorab informiert worden.

Auch Warnstreik bei Ämtern, Gerichten, Hochschulen, Polizei

Neben den Uni-Kliniken werden Universitäten, Hochschulen, Studierendenwerke, Staatsanwaltschaften, Amts- und Landgerichte, Straßenmeistereien, Theater sowie Finanz- und Bauämter bestreikt. Auch Polizeibeamte, Beschäftigte am Bayernhafen in Bamberg oder an der Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau in Veitshöchheim sollen ihre Arbeit für einen Tag niederlegen. "Die Streikbereitschaft ist sehr groß", sagt der schwäbische Verdi-Gewerkschaftssekretär Win Windisch.

Verdi: "Klinikbeschäftigte erschöpft und unterbezahlt"

Das hat auch sein Kollege Stefan Kimmel in Unterfranken beobachtet. Besonders groß sei die Streikbereitschaft an den Uni-Kliniken, so Kimmel. Allein in Würzburg etwa hätten sich am ersten Streiktag am 23. November 800 Menschen beteiligt, am zweiten noch einmal 450, darunter viele Beschäftigte an der Uniklinik. "Klinikbeschäftigte sind erschöpft und unterbezahlt (…). Dass sie jetzt nach zwei Verhandlungsrunden von ihren Arbeitgebern nicht mal ein Gegenangebot vorgelegt bekommen, stößt auf sehr viel Emotionen – von Wut bis Enttäuschung ist alles dabei", sagte der Gewerkschafter laut Mitteilung. "Fakt ist: Wir brauchen alle eine starke Pflege für ein gesundes Leben."

Kundgebungen in Erlangen und München

In Erlangen soll eine zentrale Streikkundgebung stattfinden. Dazu erwartet Verdi bis zu 3.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Die Streikenden treffen sich um 8 Uhr zunächst auf dem Theaterplatz in Erlangen, bevor sie ab 10.30 Uhr vor das Rathaus ziehen. Dort soll die Abschlusskundgebung für Nordbayern stattfinden. Streikende aus Würzburg können um 8 Uhr vom Kickers-Stadion am Dallenberg mit Bussen nach Erlangen fahren. Beschäftigte aus Oberfranken sollen mit dem Zug anreisen.

Die zentrale Streikkundgebung für Südbayern findet in München statt. Dort werden etwa 7.000 Teilnehmer erwartet. Um 10.30 Uhr versammeln sich die Streikenden auf dem Odeonsplatz, anschließen ist ein Demonstrationszug durch das Univiertel geplant. Ab 12 Uhr findet vor der Feldherrnhalle eine Kundgebung statt.

Warnstreik schon am Montag in Regensburg

Bereits gestern haben laut einem Verdi-Sprecher in Regensburg rund 1.000 Beschäftigte der Uniklinik und der US-Streitkräfte gemeinsam für bessere Löhne gestreikt. Am Vormittag trafen sich die Streikteilnehmer zu einer Kundgebung am Regensburger Domplatz. Neben Beschäftigten der Uni-Klinik und der US-Truppenübungsplätze in Vilseck, Grafenwöhr und Hohenfels beteiligten sich weitere Länderbeschäftigte wie etwa die der Mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus, der Uni Regensburg und des Studierendenwerks Niederbayern/Oberpfalz.

Forderung: Mindestens 500 Euro mehr

Verdi fordert für die 2,5 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst in Bayern unter anderem 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro mehr pro Monat. Außerdem sollen Auszubildende unbefristet übernommen werden. Die Tarifgemeinschaft der Länder weist die Forderung als nicht finanzierbar zurück, auch wenn der Verhandlungsführer der Länder, der Hamburger Finanzsenator Andreas Dressel (SPD), Verständnis für die Forderungen zeigte. Er fürchtet jedoch, dass das Urteil des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe zum Bundeshaushalt negative Auswirkungen auf die Kassenlage der Länder hat. "Das mindert einfach den Verteilungsspielraum, das ist einfach Fakt", sagte er. Die nächste Verhandlungsrunde soll am Donnerstag stattfinden.