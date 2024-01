Tödlicher Silvesterunfall: Böller möglicherweise aus Tschechien

Der Böller, bei dessen Verwendung in der Silvesternacht ein 18-Jähriger im Oberpfälzer Grenzort Eschlkam tödlich verletzt worden war, könnte aus dem benachbarten Tschechien stammen. Das Bayerische Landeskriminalamt, das in dem Fall noch ermittelt, vermutet, dass der Böller, der in Deutschland nicht frei verkäuflich ist, aus dem Ausland kam.

Sprengsatz wird regelmäßig aus Tschechien eingeführt

Es handle sich um einen sogenannten "Polen-Böller", sagte ein Pressesprecher dem BR. Das Bayerische Landeskriminalamt stelle regelmäßig fest, dass diese Art Sprengsatz aus Tschechien eingeführt wird. Bei dem Sprengsatz, der zu dem tödlichen Unfall in Eschlkam geführt hatte, handelte es sich um ein sogenanntes "Höhenfeuerwerk der Kategorie F4".

In diese Kategorie fallen Feuerwerkskörper, die eine große Gefahr darstellen und nur von Personen mit einem speziellen Fachkundenachweis verwendet werden dürfen. Außerdem liegt das Mindestalter für diese Kategorie Feuerwerkskörper, zu denen zum Beispiel Zylinder- und Kugelbomben sowie große Raketen und Batterien zählen, bei 21 Jahren.

Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren für Einfuhr von Böllern

Ob der 18-Jährige den Böller tatsächlich selbst illegal in Tschechien gekauft oder auf andere Weise erhalten hat, ist noch nicht geklärt. Die Ermittlungen laufen immer noch. Geprüft wird auch, ob er den Böller eventuell von jemand anderem bekommen hat. Auch das wäre strafbar.

Für die Einfuhr oder Überlassung eines derartigen Gegenstands ohne Erlaubnis droht eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe, teilt das Bayerische Landeskriminalamt auf Nachfrage mit. Wer wissentlich oder durch eine Überlassung "Leib und Leben eines anderen gefährdet", "wird mit einer Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft".

Polizei warnt seit Jahren vor illegalen Feuerwerkskörpern

Der 18-Jährige hatte den Böller in der Silvesternacht in ein Kunststoffrohr geworfen, um ihn dort explodieren zu lassen. Der Böller explodierte genau in dem Augenblick, als der junge Mann mit dem Kopf über dem Rohr war und verletzte ihn tödlich. Eine 18-Jährige, die dabei in unmittelbarer Nähe stand, erlitt bei dem Unfall schwere Brandverletzungen und kam in eine Fachklinik.

Vor illegalen Feuerwerkskörpern aus Tschechien warnen Fachleute und die Polizei seit Jahren, weil sie teilweise unkalkulierbar sind und selbst bei korrekter Handhabung schwerste oder sogar tödliche Verletzungen verursachen können. Bei Fahrzeug-Kontrollen im Grenzgebiet erwischt die Polizei immer wieder Personen, die solche Böller nach Deutschland schmuggeln, meist für private Zwecke.