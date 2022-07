Faktenfuchs: Sterben Vögel durch Windräder?

Die Ampelkoalition will die Windkraft in Deutschland stark ausbauen. In einem Gesetzespaket, das sich derzeit noch in der Planung befindet, soll festgelegt werden, dass bis 2026 im Bundesschnitt 1,4 Prozent und bis 2032 zwei Prozent Fläche für Windkraft für die Bebauung mit Windrädern ausgewiesen werden müssen.

Das ruft Kritiker auf den Plan. Denn Windkraft ist umstritten. Eines ihrer Argumente: Durch die rotierenden Rotorblätter kämen zu viele Vögel und Insekten zu Tode. So schreibt etwa ein User unter einem Twitter-Thread: "Ich würde auf Wasserstoff setzen, die Windräder sind zu schädlich für die Natur! Vögel, Fledermäuse und Insekten werden tonnenweise geschreddert!"

Doch stimmt das? Steht hier wirklich Klimaschutz gegen Artenschutz?