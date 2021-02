Polizeimeldungen: Große Unterschiede bei Nationalitäten-Nennung

Regionale Unterschiede statt einheitliches Vorgehen

Deutschland, auch das zeigt die Datenanalyse, ist ein Flickenteppich, was Nationalitäten-Nennungen von ausländischen Tatverdächtigen durch die Polizei angeht. Manche Polizeibehörden nennen sie kaum, andere in fast jeder vierten Meldung. Die Polizeipräsidien in Karlsruhe und Gießen beispielsweise gaben die Staatsangehörigkeiten bei Personen aus den untersuchten 20 Ländern nicht nur um das Doppelte, sondern um ein Vielfaches öfter an als bei Deutschen. Als Erklärung hieß es von den Pressestellen beider Präsidien, Aufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge in ihrem Zuständigkeitsgebiet brächten ein erhöhtes Kriminalitätsgeschehen mit sich - und damit mehr öffentliches Interesse an der Herkunft Tatverdächtiger. Das Polizeipräsidium Gießen antwortete auf Anfrage von BR und NDR:

"Wir haben, auch aufgrund des öffentlichen Interesses für den hiesigen Raum, die Nationalität von Asylbewerbern nach Prüfung des jeweiligen Einzelfalls genannt." Polizeipräsidium Gießen

Nennung von Nationalität: Gegenstand von öffentlichem Interesse oder nicht?

Wann besteht öffentliches Interesse, wann nicht? Oftmals eine schwierige Frage für die Polizei, sagt Jürgen Köhnlein, Vorsitzender Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) Bayern: "Auf der einen Seite kann und will es sich die Polizei mit den Presseschaffenenden, aber auch mit dem interessierten Bürger nicht verscherzen, wenn nicht ausreichende Informationen herausgegeben werden. Gleichzeitig können durch diese Bekanntgabe - aber auch durch eine Nicht-Bekanntgabe von Informationen - diese berühmten Ressentiments geschürt werden."

Auch die Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Mittelfranken, Elke Schönwald, sieht diese Gefahr: "Die Nennung einer Nationalität spiegelt ja nur den einen Tatverdächtigen wider. Und es kann natürlich dazu führen, je nachdem, wie die gesellschaftliche Debatte gerade geführt wird, dass es zur Diskriminierung oder Stigmatisierung einzelner Gruppen führt." Bei Fahndungsaufrufen und bei spektakulären Fällen werde aber auch in Mittelfranken die Herkunft genannt, ebenso bei Nachfragen von Journalisten. Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Mittelfranken gibt es wie in Karlsruhe und Gießen eine große Aufnahmeeinrichtung, dennoch werden entsprechende Nationalitäten in weniger als einem Prozent der untersuchten Meldungen genannt, wie die Analyse zeigt.

Kriminologe Tobias Singelnstein gibt zu bedenken, dass die Nationalität eines Tatverdächtigen in der Regel keinen Zusammenhang mit einer Tat aufweise, viel wichtiger seien individuelle Lebensumstände. Er spricht deshalb von einer "Pseudo-Transparenz", die durch die Nennung von Nationalitäten durch die Polizei geschaffen werde: "In Wirklichkeit verschleiert es mehr, weil es den Eindruck erweckt, das wäre von Bedeutung für die Entstehung von Kriminalität."

Auch die Presse in der Verantwortung

Die Journalistinnen und Journalisten von BR und NDR haben den Weg einer ganzen Reihe von Polizeimeldungen nachvollzogen. Ein typisches Beispiel: Eine Polizeibehörde veröffentlicht 2019 eine Pressemitteilung über einen Mann, der im Zug ohne Fahrkarte unterwegs ist und die Zugbegleiterin beleidigt, später wird er aufgegriffen, weil er einen Zug mit Steinen bewirft.

In der Meldung wird er als "mauretanischer Fahrgast" bezeichnet. Eine Lokalzeitung greift den Bericht auf und postet ihren Artikel am folgenden Tag auf ihrer Facebook-Seite. Unter dem Post werden in den kommenden Stunden dutzende ausländerfeindliche Kommentare hinterlassen.