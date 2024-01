Babyboomer in Rente: Dramatische Folgen für Unternehmen

Anke Engelke, Ilse Aigner, Hape Kerkeling und Michelle Obama: Sie gehören alle zur Babyboomer-Generation. Sie sind im 1964 geboren und werden in diesem Jahr 60 Jahre alt. Deutschlands geburtenstärkster Jahrgang wird demnächst in den Ruhestand gehen. Viele aus der Babyboom-Generation wollen sogar vorzeitig in Rente gehen, wie eine Studie zeigt. Dabei sind sie oft wichtige, erfahrene Mitarbeitende für Unternehmen.

Allein in diesem Jahr werden voraussichtlich rund 285.000 Erwerbstätige in Bayern in Rente gehen, so die Prognose der IHK für München und Oberbayern. Nur circa 20.000 kommen aus den Schulen nach, so die IHK-Berechnungen. Bis 2035 werden wohl 1,5 Millionen Arbeitskräfte im Freistaat fehlen.

IHK: Dramatische Lage für die Unternehmen

Die Unternehmen verlieren etwa ein Drittel ihrer Beschäftigten, wenn die Babyboomer (zwischen 1955 und 1969) in den kommenden Jahren in Rente gehen. Die Situation sei dramatisch, sagt der Hauptgeschäftsführer des Bayerischen Industrie- und Handelskammertages (BIHK), Manfred Gößl, im BR24-Interview. Die Politik habe das Problem lange Zeit weggeschoben. Unternehmen seien auf sich gestellt.

Schon jetzt gebe es Personalnot: Viele Produkte können nicht mehr hergestellt, viele Dienstleistungen nicht mehr geliefert werden, so auch in der Pflege. "Wir spüren ja jetzt schon die Knappheit überall: Geschäfte haben nicht mehr so lange offen. Die Gastronomie hat die Öffnungszeiten drastisch reduziert", so der BIHK-Chef. Das werde sich alles noch viel mehr zuspitzen in den nächsten Jahren. Die "Personalnot ist die größte Wachstumsbremse", sagt Gößl.

Babyboomer als tragende Säule für den Arbeitsmarkt

Die IHKs in Bayern versuchen zu helfen und beraten ihre Mitglieder, um ältere Mitarbeitende zu halten oder zurückzugewinnen. Das am häufigsten gebrauchte Instrument sei das Arbeitszeitmodell, also Flexibilisierung, berichtet die BIHK. Die Unternehmen gehen auf die Mitarbeitenden zu, die in den Ruhestand wollen, oder die auch schon in Rente sind und fragen, ob sie wenigstens in Teilzeit mithelfen können.

BIHK-Chef Gößl nennt zwei Beispiele: Speditionen, die ihre Lastwagenfahrer in Rente einmal in der Woche einsetzen. Oder auch Einzelhandelsgeschäfte - in einem Fall sei die älteste Mitarbeiterin fast 80 Jahre alt.

Grafik: Prognose zu Renteneintritten Erwerbstätiger in Bayern