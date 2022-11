Mitmischen! Bayern macht Programm

Am 16. November können Sie, die Menschen in Bayern, uns, dem BR, noch ein wenig näherkommen als sonst schon: Die Publikumsaktion des Bayerischen Rundfunks "Mitmischen!" ist wieder da!

Wir wollen Ihnen mehr Einblicke in unsere journalistische Arbeit verschaffen und Sie auch daran teilhaben lassen. Sie können direkt dabei sein, wenn unsere Regionalstudios ihre Mittagssendungen in BAYERN 1 planen und produzieren. Entscheiden Sie über die Themen der Abendschau und bei BR24. Was interessiert bei radioWissen - welche Musik soll BR Heimat am Mitmischen!-Tag spielen - und welche der Zündfunk?