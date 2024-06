BR-Spendentag für die Hochwasseropfer ein voller Erfolg

Einen ganzen Tag lang spenden für Menschen, die durch die Hochwasserkatastrophe in Not geraten sind. Dazu hatte der Bayerische Rundfunk am gestrigen Freitag im Rahmen der Aktion "Wir halten zusammen" getan. Von 5.00 Uhr morgens an berichteten die Radiowellen, das Fernsehen und die Digitalangebote des BR über die Situation von Menschen in Bayern, die durch die Hochwasserkatastrophe in Not geraten sind, aber auch über die Welle der Hilfsbereitschaft, die seit Tagen überall im Freistaat spür- und erlebbar ist.

Spendensumme noch nicht bekannt

Ebenso groß war - so der Eindruck in allen Programmen und Sendungen - die Spendenbereitschaft der Menschen. Sie konnten über neun professionell organisierte und in Hochwasserlagen erfahrener Partnerorganisationen für die Hochwasser-Opfer spenden. Die Aktionen laufen weiter - die Höhe der bisher eingegangenen Spenden ist deshalb noch nicht bekannt. Der BR möchte aber schon jetzt von Herzen DANKE sagen.

"Das Motto unseres BR-Spendentags 'Wir halten zusammen!' ist voll aufgegangen: Über ganz Bayern hinweg war die Spendenbereitschaft überwältigend und wir haben Geschichten gehört, die Mut machen und zeigen, wie groß der Zusammenhalt vor Ort war und ist. Mein Dank gilt allen, die zugunsten der Hochwasseropfer gespendet haben, aber auch denen, die in den letzten Tagen geholfen haben und noch helfen – egal ob das die Profis von Feuerwehr, THW und anderen Organisationen sind, ob Freunde und Nachbarn oder sogar fremde Menschen, die mit anpacken. Die Hilfsbereitschaft ist überwältigend. Das lindert die Not in den betroffenen Gebieten und gibt vielen Menschen wieder Hoffnung." Dr. Katja Wildermuth, BR-Intendantin

Im Video: BR-Intendantin Wildermuth zum Spendentag (7. 6.)