Bayerischer Rundfunk Datenschutzerklärung

Auf der GIF-Plattform giphy.com bietet der BR in einem eigenen Channel viele animierte GIFs aus eigenem Bildmaterial an. Diese GIFs werden von vielen Nutzern in sozialen Netzwerken genutzt, aber auch auf Webseiten wie BR.de embedded. Dabei werden Nutzer-Daten an giphy.com gesendet. Mehr dazu in den Datenschutzhinweisen von Giphy.