Demenz vorbeugen Diese Lebensmittel sind gut fürs Gehirn

Mediterrane Ernährung

Eine Studie hat die Auswirkungen einer mediterranen Ernährung mit viel Obst, Gemüse, Hülsenfrüchten, Olivenöl und regelmäßig fettem Seefisch untersucht. Für diese Studie am Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE) wurden 512 Teilnehmerinnen und Teilnehmern nach ihren Ernährungsgewohnheiten befragt. Danach wurden sowohl ihre kognitiven Fähigkeiten wie zum Beispiel Gedächtnisleitungen untersucht als auch das Vorhandensein bestimmter Proteine im Nervenwasser des Rückenmarks. Man suchte nach bestimmten Proteinen, die verantwortlich sind für Ablagerungen in den Zellen und Zellverklebungen, die wiederum in Verbindung mit einer Erkrankung an Alzheimer stehen.