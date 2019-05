Dinkelbrot Rezept für ein Vollkornbrot ohne Sauerteig

Dinkelbrot ist besonders mit Vollkornmehl gesund und gut verträglich, es selber zu backen funktioniert auch ohne Sauerteig - mit diesem Rezept. Das so genannte Kochstück bringt Saftigkeit in den Teig und kann, muss aber nicht, bereits am Tag vorher zubereitet werden.

Zutaten Dinkelbrot:

Kochstück:

80 g Dinkelvollkornmehl

70 g Sonnenblumenkerne

55g Dinkelflocken

250 ml Wasser

Die Zutaten in einem Kochtopf vermengen und aufkochen - dabei immer schön rühren, bis die Masse gelee-artig wirkt. Vom Herd nehmen und auskühlen lassen.

Zutaten Dinkelbrotteig:

Das Kochstück (s.o.)

250g Dinkelvollkornmehl

20 g Hefe

90 ml Wasser (lauwarm)

10g Salz

1 EL Honig

70 ml Apfelsaft

90 g Joghurt

Sonnenblumenkerne zum Bestreuen

Wir wird Dinkelbrot gemacht?

Ganz einfach: Das Mehl in eine Schüssel geben, eine kleine Mulde für die Hefe reindrücken, das Wasser darübergeben - und dann alle weiteren Zutaten dazu. Alles mit den Knethaken des Handmixers gut verkneten - der Teig soll so batzig und feucht sein, das ist normal. Dann mit einem Tuch abdecken und 30 min ruhen lassen.

Derweil eine kleine Kastenform mit Öl einstreichen und Sonnenblumenkerne darin verteilen. Darauf kommt der Teig - weitere 60 Minuten gehen lassen.

Den Ofen auf 220 °C Ober-/Unterhitze vorheizen. Tuch vom Brot nehmen, noch ein paar Sonnenblumenkerne obendrauf streuen und dann für 50 Minuten backen. Stürzen, abkühlen lassen, Butter dauf, großartig!