Zuckerarmes Obst Diese 5 Obstsorten enthalten wenig Zucker

5 zuckerarme Obstsorten

Brombeere: Gerade noch schafft es die Brombeere mit 4,8 Gramm Zucker auf 100 Gramm in diese Liste – auch da kann man also ohne schlechtes Gewissen ein, zwei Beeren mehr schlemmen. Sie sind nämlich wahre Allrounder. Welche Vitamine in ihnen stecken und was dieses Superfood noch alles mitliefert - hier: Die Brombeere schlägt so manches Superfood