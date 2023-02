Ist Tagträumen gesund? Das Gehirn auf Wanderschaft fördert die Kreativität

Wann tagträumen wir?

Der Mensch hat eine eigene Hirnregion, die nur dafür da ist, auf gedankliche Wanderschaft zu gehen - also zum Tagträumen. Das Besondere ist, dass diese Region genau dann aktiv ist und wir tagträumen, wenn wir so Routinetätigkeiten machen, sagt Gehirnforscher Henning Beck. Man kennt das vielleicht vom Staubsaugen, vom Duschen, vom Spazierengehen mit dem Hund, man fährt mit dem Auto, Fahrrad oder im Zug.

Es sind also Tätigkeiten, mit einer monotonen, automatischen Bewegung, die man die ganze Zeit macht und über die man nicht konkret nachdenkt. "Genau dann schalten wir gewissermaßen ab und tagträumen so vor uns hin. Und genau das sind auch die Momente, wo man besonders kreativ ist", weiß der Hirnforscher.

Tagträumen fördert die Kreativität

Deshalb empfiehlt Henning Beck unbedingt Routine-Tätigkeiten in den Alltag einzubauen, damit das Gehirn auch mal auf Wanderschaft gehen und kreativ sein kann. "Wir leben in einer Zeit, in der das Tagträumen weg optimiert wird", kritisiert Beck. Permanent lenken wir uns mit etwas ab: dem Handy, einer Zeitung, surfen im Internet. "Man optimiert in diesem Moment die Langeweile und das ist schade", findet Henning Beck.